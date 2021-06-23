彰化法會陰轉陽+1例、院內感染添1死　果菜市場快篩500人結果出爐

▲彰化縣23日新增1名民俗信仰活動傳播鏈確診者。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化23日新增1名確診者及1名死亡案例，該名確診者是一名70多歲的婦人，屬於民俗信仰活動傳播鏈，初次採檢為陰性，後來陰轉陽，不過因該傳播鏈爆發時衛生局即將她匡列掌握，從月初就開始居家隔離，因此沒有擴散風險；死亡的為1名90多歲婦人，屬院內群聚傳播鏈，有慢性病史。另外，今日彰化縣府安排果菜市場工作人員快篩，上午溪湖場篩檢500人全部陰性，下午員林場將再篩檢400人，今日預計會有900人以上做採檢。

衛生局長葉彥伯23日於防疫記者會表示，今日新增的確診者，是先前民俗信仰活動傳播鏈另一名個案的家屬，雖沒有同住但平常互動頻繁，採檢由陰轉陽，不過，因6月6日的法會發現有信眾群聚，當時傳播鏈爆發後便立即掌握66名匡列者，要求他們居家隔離，因此今天沒有確診者足跡，也無擴散風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對今日新增的1名死亡個案，葉彥伯指出，該名近90歲的婦女，是院內群聚感染的一個個案，發病到死亡的時間是14天，有心血管、腎臟疾病及直腸癌。

▲彰化新增1名院內群聚感染死亡案例。（圖／彰化縣政府提供）

由於北農爆發群聚感染，為儘早防堵疫情擴散，彰化縣府今日進行果菜市場相關工作人員快篩，上午溪湖場次共進行500人篩檢，其中145人為已造冊、另355人是來不及登入造冊，而衛生局同樣為未造冊的相關人員進行快篩，採檢後500人全採陰。不過在上午造冊名單內仍有153人未到場，衛生局將會進行追查。另外，今日下午還有員林場次要採檢，約有400人，預計今日將有900人以上人做篩檢。

▲上午果菜市場快篩500人全採陰。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣今年累計確診人數來到255人，死亡人數8名，已完成篩檢為52047人，陽性率為0.49%，目前尚有214名居家隔離者。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來