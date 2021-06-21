快訊／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」　高市衛生局曝死因

▲高雄市政府21日召開防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名51歲孔姓男子在17日打完疫苗後，18日忽然猝死，家屬質疑與疫苗有關。衛生局表示，個案死因為冠狀動脈疾病經心導管治療，合併心臟病衰竭。至於個案死亡是否與接種疫苗相關，仍會依照程序通報指揮中心，經專家會議審定。

這名孔姓男子是前美國微軟工程師，因為視網膜剝落，視力幾乎全盲，失業後在2014年回到台灣，聘請3名身障者為員工，希望能當他的眼睛，而他來當員工的腳。

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孔姓男子有接受洗腎治療，因此為高雄市疫苗施打對象，家屬表示，他在17日打完疫苗後，當晚就出現身體不適，質疑不應讓慢性病患者施打。

▲簡任技正潘炤穎表示，將通報指揮中心經專家審定是否與疫苗相關。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表強調，市民朋友接種後出現不良反應狀況均有掌握，經了解，個案死因為冠狀動脈疾病經心導管治療，合併心臟病衰竭。至於個案死亡是否與接種疫苗相關，仍會依照程序通報指揮中心，經專家會議審定。

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