台東百萬級防疫利器啓用！彰基贈活動篩檢艙　哪裡需要到哪裡

▲▼縣長饒慶鈴前往快篩站主持啟用並致贈感謝狀，由周志中副院長（左三）代表接受。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新冠肺炎疫情仍嚴峻，引起離島居民恐慌，台東自6月初於豐年機場設置快篩站，迄今已有近5百位民眾接受檢驗，現又獲得彰化基督教醫院捐贈正壓活動篩檢艙，為台東嚴峻的疫情增添防疫利器，縣長饒慶鈴23日下午前往快篩站主持啟用並致贈感謝狀，由周志中副院長代表接受。



這座百萬級「正壓篩檢艙」是彰基陳穆寬院長為了因應疫情所開發，在台東縣醫師公會朱建銘理事長積極協助促成下，近日順利運抵台東豐年機場快篩站及組裝完成提供篩檢服務。

周志中副院長說明，最新的正壓隔離採檢艙，具有安全、堅固及可移動性等特色，獨立與安全性，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作，且具有可移動的特性，不管在山上的社區或是偏遠的地方，臨時有立即醫療篩檢或注射疫苗隔離的需求，醫護人員到位，就可以透過載運到達當地，接上電源就可以開始運作，具有便利架設與安裝的設計。

▲▼最新的正壓隔離採檢艙，具有安全、堅固及可移動性等特色，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作。

饒慶鈴對於彰基關心偏鄉防疫醫療以及醫師公會朱理事長積極協助促成這樁美事表達謝意，並特別表示，因疫情嚴峻，台東縣於16鄉鎮普設快篩站，也特別為守護離島居民健康， 6月5日起於台東豐年機場開設快篩站，至今已完成近500件的快篩檢驗，很高興都是陰性。尤其天氣酷熱下，內部正壓獨立的空調，可減輕醫護人員不需穿著不透氣的防護衣，減輕負擔，且篩檢艙具移動性，對於本縣現正積極採取的防疫快篩及疫苗快打服務等，大大提升服務品質及效率。





台東縣衛生局則指出，全縣各鄉鎮共設有17處社區篩檢站，提供給所有縣民預約篩檢，近期中央也將撥乙台PCR快速確診儀器，將可提供快篩陽性個案直接採檢PCR的一站式服務，快速提升快篩採檢與確診效率。

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