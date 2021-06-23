網傳確診者住這！他嗆「這我家別亂傳」反爆其它地址　衛生局怒了

▲高雄男不滿網亂傳自家有確診者，PO文怒斥不要亂傳小心被罰，結果自貼另一地址，讓衛生局很不滿。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名網友在LINE私傳疑似確診者住家地址，沒想到訊息被這家的住戶發現，就在地方社團內怒斥「不要亂傳」，並自行公布他認為疑似確診者的正確住家地址，他還截圖傳染病防治法規內容，指出散播疫情謠言恐罰300萬元。不過這個澄清舉動，已惹怒衛生局，蒐證後將依法追究。

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▲網傳150號為疑似確診者的住家地址，150號的黃姓住戶發現訊息，怒斥已損害名譽。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名網友在LINE訊息上發送疑似確診者的住家，訊息不只有Google地圖上的畫面，他還表示，「一個確診，在XX，34歲男生」，並附上住家地址「高雄市XX區XXX路150號」。

沒想到這訊息被150號的住戶H先生發現，氣得在地方社團內表示：「有些事情不要亂傳！！因為，這樣會害死人？！不知道的事，就不要用猜的？！」他還詛咒謠傳訊息的網友，「亂傳的人，你（妳）會死全家！！全家不會有好下場！！因為，你已經損害到我們家的名聲了！！」

▲網傳150號為疑似確診者的住家地址，150號的黃姓住戶發現訊息，怒斥已損害名譽。（圖／記者許宥孺翻攝）

「15號可以看成150號！！」H先生附上疑似確診者的活動史，上頭就列出相關疑似足跡，裡頭確實有一行寫著「XXX路15號」；而截圖LINE訊息裡的對話則是寫「150號」。H先生強調：「這個確診者，不是住在這裡。」

▲H先生截下傳染病防治法條文，意味亂傳訊息恐受罰，未料自己也被衛生局盯上。（圖／記者許宥孺翻攝）



H先生希望LINE轉傳的民眾，不要再傳疫情訊息，因為已經造成家人困擾，他也截圖《傳染病防治法》條文內容，指出散播疫情謠言或不實訊息，恐處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

H先生原本是想澄清，但卻反爆料疑似確診者的住家地址，這也讓衛生局很不高興。衛生局強調，疫情公布以高雄市流行疫情指揮中心資訊為準，所有未經證實疫情訊息係屬違法，衞生局蒐證後依法追究。

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