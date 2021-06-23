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3級警戒2度延長！6大速食店7／12前「禁止內用、關閉洗手間」

▲▼疫情升溫新北市祭出飲食店內禁止用餐，一慮改採外送外帶。圖為圖為新北板橋區一家麥當勞，客人拎著大包小包的餐點離開。（圖／記者湯興漢攝）

▲配合3級警戒延長，6大速食店至7月12日前暫停內用、不開放洗手間。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

本土疫情自5月大爆發至今雖稍有趨緩，但因整體疫情趨勢尚未達到要求，中央流行疫情指揮中心今（23）日 宣布全台3級警戒2度延長至7月12日，而相關警戒事項維持不變。為配合政府防疫規定，6大速食店也宣布暫停內用、不開放洗手間等規定即起延長至7月12日。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲目前進入各門市皆需實聯制登記。（圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞全門市暫停內用，不開放洗手間防疫規定延長至7月12日，僅剩外帶、得來速及歡樂送提供服務，而歡樂送實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施同步延長，另使用「得來速」的消費者，也須戴口罩並於完成實聯制登記，未攜帶手機則提供紙本填寫資料。

另，進入全門市也須配合實聯制登記，並啓動單一出入口，體溫達37.5度則勿入內。目前各門市舉辦之生日派對、童樂故事屋等活動也一律取消。

●肯德基
肯德基自5月19日起全門市暫停內用服務及洗手間使用，本就未訂定恢復日，業者表示一切配合政府防疫規定。目前外帶、外送、汽機車點餐車道服務皆正常營運，另同步跟進使用「簡訊實聯制」登記，門市部分則採出入口區隔，並於入口處安排人員協助進行手部消毒，且進入店內須戴口罩，排隊也要保持社交距離。

●頂呱呱
頂呱呱全門市禁止內用、開放廁所規定延長至7月12日，僅提供外帶、外送服務，且外帶民眾須戴口罩、量測額溫、登記實聯制才可點餐。另，全門市實聯制也採用政府「簡訊實聯制」，以利民眾更快速完成登記。

●漢堡王
漢堡王全門市暫時禁止內用、不開放設所也配合3級警戒延長至7月12日，僅可以外帶、外送；另，全門市維持實聯制登記，包括街邊店、商場店，凡到店消費者可使用登記表提供姓名、聯絡電話，也能掃描QR Code登記實名訊息，且所有資料僅供防疫追蹤使用，將定期進行銷毀，提醒體溫超過37.5者請勿入內。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡全門市暫停內用、不開放洗手間延長至7月12日，僅提供外帶、外送服務。另，凡維持「實聯制」登記，凡消費者進入店內須請掃描QR code留下相關資料，未攜帶手機則登記資料於紙本，並以單一出入口進出店鋪。

●必勝客
必勝客全台歡樂吧餐廳（共4間）暫停內用，不開放洗手間延長至7月12日，僅提供外帶、外送服務，而外送部分規定只能用「非現金付款」，餐點也僅送至公寓1樓門口、警衛室或管理室，以減少接觸機會；目前各門市也須「簡訊實聯制」登記。

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