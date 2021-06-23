快訊／陳其邁怒了！砲火猛攻新北「錯失疫調機會」：上網搜尋才知

▲高雄市長陳其邁不滿新北未即時疫調，害高雄2家庭發生群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日新增9例本土個案，為疫情三級警戒以來，最多確診數的一天。其中7例家庭群聚與新北恩主公院內群聚有關，這也讓市長陳其邁大感不滿，認為新北市未即時疫調，高雄市衛生局要自己上網搜尋新聞才知道。

仁武爆發家庭群聚，共計7人確診。起因為一名癌末男子平日在北部工作，端午返鄉與高雄家人過節，沒想到傳染給家人。衛生局判斷，這名罹癌男子在5月24日至28日曾在三峽恩主公醫院開刀，研判是這起群聚的指標個案。

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▲恩主公院內群聚燒到高雄，2家庭、共7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市長陳其邁也相當不滿，他拿出高雄市衛生局整理出的感染時間序表，強調未收到新北市所傳來的疫調資料，「我們上網自己搜尋新聞，才知道恩主公的群聚感染！」

陳其邁表示，5月22日指標個案入住恩主公醫院後，PCR是陰性，但28日胸部X光已經變差，29日PCR結果由陰轉陽確診。

▲▼陳其邁不滿新北市府錯失疫調3關鍵，釀7人染疫。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁語帶不滿地說，理論上疫調應回溯至3至5天前，指標個案入住時，11樓每個人都要篩檢，包括醫護、住院病人以及清潔工等，都要用最高防疫標準處理。

陳其邁說，高雄指標個案住在1120病房，群聚感染病房是在1118，「高雄市都知道住在哪個病房，隔了2房，但是高雄指標個案卻沒做任何檢查，沒有篩檢、沒有疫調，也沒有隔離！」

由於新北市錯失疫調3關鍵，害得高雄有2個家庭遭受感染，這也讓陳其邁在記者會上大怒，砲火狂攻新北市政府。據了解，這起傳播鏈是由陳其邁親自疫調，搜尋相關新聞，才揪出原來高雄癌末男子就住在群聚病房的隔壁。

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