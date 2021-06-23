陳時中清晨5點突襲新北果菜市場　要求第2波疫苗造冊





▲陳時中突襲視察三重果菜市場。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

記者羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中23日清晨5點視察三重果菜市場，主要針對市場內防疫作為進行查看，也交代第二波造冊要開始進行，將沒有被匡列採檢及施打疫苗的第一線人員、攤商全部納入，避免有漏網之魚造成破口。

北農爆出群體染疫，為防止疫情在果菜運輸過程中擴散，新北市府立即啟動應變措施，將與北農直接接觸之人員進行採檢，隨北農確診人數不斷增加，新北也啟動全面篩檢，，一天內火速完成3627人的快篩。

新北果菜公司總經理江惠貞等人昨晚至疾管署與陳時中開會，並表達今早要前往視察防疫措施，及北農風波後續處置進度，陳時中上5點抵達現場，裁示首波來不及造冊的工作人員、攤商將啟動第二次造冊，篩檢後陰性者，會安排施打疫苗。對此，果菜公司目前已積極處理中。

此外，新北果菜市場人員在昨晚被通知今早要施打疫苗，板橋果菜市場就地施打，由亞東醫院人員進駐；三重果菜市場人員則前往小巨蛋施打疫苗，由三重聯合醫院人員協助施打。

新北市長侯友宜昨日表示，24日起持陰性證明才能進場交易作業，也將市場作業拍賣員、理貨員、檢驗人員、查核人員、承銷人、行口、卸貨工作人員分別造冊，依序施打疫苗，維持大台北地區的農產供貨順暢。

新北市府昨出動機動篩檢隊至三重、板橋2處批發市場全面篩檢。快篩結果已於22日晚間出爐，板橋果菜市場1445人、三重果菜市場 2181人，合計3626人全部陰性。

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