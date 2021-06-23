北農54人染疫「疫苗不是萬靈丹」！　王必勝：要靠4動作解除威脅

▲王必勝認為，疫苗是長期控制的好武器但不是萬靈丹。（圖／翻攝王必勝臉書）



記者許展溢／綜合報導

北農爆發新冠肺炎群聚感染，累計確診人數54人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23日）清晨和醫福會執行長王必勝等人，視察雙北4座果菜批發市場，王必勝在臉書提到，疫苗是長期控制的好武器但不是萬靈丹，已發生的疫情要靠「疫調、隔離、篩檢、分流」4動作解除威脅。

王必勝凌晨4點和陳時中等人，陸續前往北農第一市場、第二市場及新北市三重果菜市場，視察感染管制相關措施以及北農群聚熱區分佈。王必勝說，對於市場作業流程、工作人員作息、出入動線管理等做詳細實地了解，才能規劃有效務實的疫情防堵策略。

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▲王必勝說，已發生的疫情要靠「疫調、隔離、篩檢、分流」4動作解除威脅。（圖／翻攝王必勝臉書）



王必勝表示，目前北農群聚的處理，仍由台北市副市長黃珊珊率領的市府團隊持續進行中，相信以台北市相對充足的各種資源及優秀人才，應該可以將這個疫情控制好，也謝謝他們的辛苦努力，如果有需要之處，指揮中心也會隨時支援協助。

王必勝最後提到，面對群聚事件，知道必須用謙卑的態度及戒慎的心情來看待每次的挑戰，「疫苗是長期控制的好武器但不是萬靈丹」，已發生的疫情還是要靠「疫調、隔離、篩檢、分流」這些基本動作，高效率但務實有耐心的作為，才能一層一層的解除威脅。