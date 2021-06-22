贊成「6／28解封」嗎？　網開民調「答案一面倒」：下次直升四級

記者邱晟軒／綜合報導

台灣連日確診人數下降，6月28日是否可能微解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22日）鬆口表示，方向是全國風險等級一致，「明天中午就會宣布」。對此，有網友在臉書開民調提問「贊不贊成解封？」貼文一出後，立刻引起上千網友一面倒反對，直呼「這次解封下次直接升四級」、「先不要！」

國內疫情有趨緩現象，各界關注6月28日能否解除三級警戒或是「微解封」。對此，陳時中今在記者會上表示，「基本上各縣市有稍微討論，但警戒還是要全國一致，原本也是有在思考是不是要分風險等級，但各縣市還是要大家一起忍耐，明天中午會跟大家來做報告。」

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▲有網友開民調提問「贊成628解封？」引發眾人熱議。（圖／翻攝爆廢公社、記者屠惠剛攝）

對此，有網友在臉書公開社團「爆廢公社公開版」引述媒體報導，「628可望微解封，陳時中：全國一制明天公布」為題發問，「贊不贊成6月28日微解封？」

貼文一出，立刻引起上千名網友一面倒反對解封，直呼「這次解封下次直接升四級」、「解封後報復性旅遊、報復性聚會接下來疫情報復性爆發」、「還沒降到可以安心的範圍，應該再延長個兩週」、「等到沒有確診病例再解封吧！」、「先不要」、「要讓之前的辛苦白費！再多熬一段時間吧」、「為了達成業績就解封，很危險欸」、「持續三級最好到九月後」、「還不到真正安全的時候」。

▲有網開民調提問「贊成628解封？」引發眾人熱議。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

還有人表示，「想解封的真的可以等著燒了！全台人民都有篩檢嗎？目前只有雙北及部分地區有篩檢，確診數字真的只有這樣嗎？看到數字降下來就開心？應該全國人民一起打完這場戰，不要有第二次疫情爆發才是，不是為了解而解。」

不過也有人提到，「很多人說等疫苗來，請問還要等多久？政府的疫苗不斷跳票，一拖再拖，餐廳、國旅的生計是可以拖的嗎？我認為如果回到一天10例的話，可以逐步恢復正常！」