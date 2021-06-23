陳時中建議北農「直接做PCR」　北市反擊：一直是快篩＋PCR同步進行

▲柯文哲視察北農。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

北農日前在一市附近的萬大國小成立快篩站，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日凌晨4時赴北農，建議直接進行PCR採檢；而台北市長柯文哲也於同天上午6時30分到北農視察。針對陳時中建議要直接做PCR，台北市政府發言人陳智菡表示，「北市府是快篩跟PCR同時進行，不太了解為何要捨棄快篩，只採PCR？」

農委會主委陳吉仲23日於臉書表示，與陳時中一起視察台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場，為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

而柯文哲則於早上6時30分前往北農視察，並聽取黃向羣、翁震炘報告北農現況；由於陳時中大約在4時到北農，而柯文哲則是6時30分，因此兩人並未碰到面。

▲陳時中23日清晨赴台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場。（圖／翻攝自Facebook／陳吉仲）

針對陳時中赴北農，台北市衛生局長黃世傑表示，22日晚上7時，雙北與陳時中、陳吉仲等中央防疫人員進行會議，當時台北市副市長黃珊珊、他和北市聯醫副總院長璩大成等人也有出席，並對防疫作業進行許多討論，最後陳時中有提及，23日早上4時會去台北第一、第二、新北三重等果菜批發市場等3處視察，但沒有要求市府人員陪同。

黃世傑指出，北農總經理翁震炘當時有提及，會陪同陳時中一起了解拍賣現場的狀況，所以北市府就沒有派人陪同，但一切都有掌握。

璩大成23日上午受訪時提及，陳時中與柯文哲皆期望，23日就能將北農相關人員全數篩檢完畢，24日如期讓入場交易的人都能持陰性證明。目前北農相關人員尚有2、3千人尚未篩檢，呼籲大家稍微忍耐排隊的不便，對須凌晨進駐準備篩檢站的聯合醫院同仁給予肯定、體諒，並為了共同防堵疫情積極參與篩檢。

另外，關於陳時中建議要直接做PCR，陳智菡23日上午回應，感謝陳時中關心北農狀況，看現場應該會對現場狀況有更進一步的了解，北農確診案例是從5月至今累積數字，不像外傳這麼誇張；至於陳時中建議要捨快篩直接做PCR ，北市府是快篩跟PCR同時進行，「不太了解為何要捨棄快篩，只採PCR？」