王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬

▲王浩宇曬出現場照片，證實門市空無一人。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

記者柯沛辰／綜合報導

疫情三級警戒重創不少產業。民進黨前桃園市議員王浩宇經營的「夥伴生活」也受到波及，2個月至今虧損400萬元，因此他一度發文求助，希望大家能夠購買支持。文章發出不久，隨即有59筆訂單湧入協助，讓王浩宇感動不已「吃個飯回來，快哭了」。

王浩宇表示，三級警戒恐怕要延長到7月12日，這段時間以來，他經營的「夥伴生活」全台門市都是空無一人，業績只能用慘淡形容，但門市員工薪水、百貨租金仍得繼續支付，預計到6月底為止，將虧損超過400萬。

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王浩宇說，他做生意這麼多年，第一次跟顧客發出求救訊號，2個月400萬已經是他的極限，而且這段期間，他已經把所有內褲調回網購銷售，但內褲數量終究有限，在資金斷流的情況下，也難以再下單。

▲王浩宇說，他做生意這麼多年，第一次跟顧客發出求救訊號。（圖／ETtoday資料照）

王浩宇感慨，這是台灣所有商家的縮影，「大家加油、一起撐下去，撐不下去的老闆們，希望你們也都好好的。」文章發出後，王浩宇隨即去用餐。

不過，當王浩宇飯後回到電腦前，立刻發現有59筆網購訂單湧入，總金額6萬5402元，讓他感動不已，「吃個飯回來，快哭了。雖然這樣還是難以補足25間門市的缺口，但能多撐一天是一天。真的很感謝大家的支持，保證產品真的很棒。」

▼王浩宇吃完飯回來，隨即收到59筆訂單，讓他感動不已。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）