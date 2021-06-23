　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬

▲▼王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲王浩宇曬出現場照片，證實門市空無一人。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

記者柯沛辰／綜合報導

疫情三級警戒重創不少產業。民進黨前桃園市議員王浩宇經營的「夥伴生活」也受到波及，2個月至今虧損400萬元，因此他一度發文求助，希望大家能夠購買支持。文章發出不久，隨即有59筆訂單湧入協助，讓王浩宇感動不已「吃個飯回來，快哭了」。

王浩宇表示，三級警戒恐怕要延長到7月12日，這段時間以來，他經營的「夥伴生活」全台門市都是空無一人，業績只能用慘淡形容，但門市員工薪水、百貨租金仍得繼續支付，預計到6月底為止，將虧損超過400萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王浩宇說，他做生意這麼多年，第一次跟顧客發出求救訊號，2個月400萬已經是他的極限，而且這段期間，他已經把所有內褲調回網購銷售，但內褲數量終究有限，在資金斷流的情況下，也難以再下單。

▲▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

▲王浩宇說，他做生意這麼多年，第一次跟顧客發出求救訊號。（圖／ETtoday資料照）

王浩宇感慨，這是台灣所有商家的縮影，「大家加油、一起撐下去，撐不下去的老闆們，希望你們也都好好的。」文章發出後，王浩宇隨即去用餐。

不過，當王浩宇飯後回到電腦前，立刻發現有59筆網購訂單湧入，總金額6萬5402元，讓他感動不已，「吃個飯回來，快哭了。雖然這樣還是難以補足25間門市的缺口，但能多撐一天是一天。真的很感謝大家的支持，保證產品真的很棒。」

▼王浩宇吃完飯回來，隨即收到59筆訂單，讓他感動不已。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

▲▼王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

ET快訊
童仲彥拍AV「絕對露點」　真實畫面曝光
蛇蠍女50萬買凶斬殺偷吃夫！　小三驚險逃死劫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停巷子被刺破輪胎　霸道伯當面酸車主「會賭爛嗎」：平常都我停的

王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬

柯文哲稱林右昌情緒發言　醫點破「核心支持者」反批：該好好檢討

三級警戒擬延長！　名醫驚曝「關鍵數字」勸柯文哲：學學侯友宜

偷看手機驚見大秘密！男友反串「公主病女」討拍　次數多到讓她傻眼

恐怖西南風！紫色「雷雨巨人」強襲全台豪大雨再一天　準颱風蠢動

快訊／大樂透3.6億一注獨得　億萬富翁「誕生台中」

北捷今起開放1280「線上退票」　僅「5步驟」免出門排隊

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」濕身求愛　49秒撕心影片讓網笑翻

台南所長打疫苗後中風　子女爆「病因遭關切」...改口：謝謝醫護

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

神明桌抽屜虎皮蛋糕限量販售！　橘貓肥美出爐...網暴動：有賣嗎？

真．老公視角「醜樣截圖再放大」　老婆被惡搞！網：老公還活著嗎

停巷子被刺破輪胎　霸道伯當面酸車主「會賭爛嗎」：平常都我停的

王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬

柯文哲稱林右昌情緒發言　醫點破「核心支持者」反批：該好好檢討

三級警戒擬延長！　名醫驚曝「關鍵數字」勸柯文哲：學學侯友宜

偷看手機驚見大秘密！男友反串「公主病女」討拍　次數多到讓她傻眼

恐怖西南風！紫色「雷雨巨人」強襲全台豪大雨再一天　準颱風蠢動

快訊／大樂透3.6億一注獨得　億萬富翁「誕生台中」

北捷今起開放1280「線上退票」　僅「5步驟」免出門排隊

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」濕身求愛　49秒撕心影片讓網笑翻

台南所長打疫苗後中風　子女爆「病因遭關切」...改口：謝謝醫護

美飛彈驅逐艦「魏柏號」通過台灣海峽　拜登上台以來第6次

停巷子被刺破輪胎　霸道伯當面酸車主「會賭爛嗎」：平常都我停的

王浩宇「我第一次求救」已到極限　曝兩個月虧損400萬

魔術強森推薦湖人挖CP3組3巨頭　洛城該追迪羅臣？隨隊記者給答案

館長力挺高嘉瑜「紓困資料都她幫忙」：這才是英雄！罵她就是罵我

柯文哲稱林右昌情緒發言　醫點破「核心支持者」反批：該好好檢討

籃網3巨頭再聯手5年？　總管誓打造「人人都想加入」超級強權

高雄「81歲深情老夫妻」結婚49年　穿情侶裝手牽手打疫苗

雷納德仍有機會回歸？快艇不公布傷情有原因　名記曝不需動刀

疫情下心聲》打疫苗不只是權利　更是每個國民應盡義務！

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

生活熱門新聞

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」49秒撕心影片網笑翻

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

2月大女嬰吐血奶泡亡　法醫相驗結果出爐

即／大樂透3.6億一注獨得「獎落台中」

三級警戒擬延長！醫曝「關鍵數字」勸柯學侯友宜

梅雨巨人強擊！全台豪大雨再一天

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

酒精只噴手GG！他曝「推車、零錢」正確消毒法

逼男友1.5hrs衝宜蘭買烤雞　新北妹被拒怒公審

偷看手機　抓包男友裝公主病討拍

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

更多熱門

相關新聞

勸郭董改捐錢　王浩宇：不然都是說說而已

勸郭董改捐錢　王浩宇：不然都是說說而已

鴻海集團創辦人郭台銘18日透過臉書喊話，官民合作的關係需要正式授權，希望能見蔡英文。對此，前市議員王浩宇表示，最好的做法應該是把疫苗的採購、冷鏈成本捐給政府，「不然都是說說而已。」

會址在萬華！王浩宇曝愛國同心會：快要滅團了

會址在萬華！王浩宇曝愛國同心會：快要滅團了

愛國同心會會長病逝　王浩宇嘆「快要滅團了！」

愛國同心會會長病逝　王浩宇嘆「快要滅團了！」

王浩宇：扣掉雙北個案早就符合降二級標準

王浩宇：扣掉雙北個案早就符合降二級標準

高端疫苗二期解盲成功　王浩宇：不放心我可以帶頭打

高端疫苗二期解盲成功　王浩宇：不放心我可以帶頭打

關鍵字：

王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

童仲彥拍AV曬上空身材！網笑指「鮪魚肚」

陳零九康復出院首直播！　曝染疫「1恐怖後遺症」...還罹患恐慌症

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」49秒撕心影片網笑翻

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

比特幣崩了！價格跌破3萬美元

「4星座男」越愛越不想說出口

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面