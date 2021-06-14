嗆全台陪三級警戒！ 王浩宇再轟：扣掉雙北早就符合降二級標準了

▲民進黨前議員王浩宇怒批侯友宜。（圖／ETtoday資料照片）



實習記者周依儒／綜合報導

新北市長侯友宜要求總統蔡英文約束綠營人士不要攻擊他，前桃園市議員王浩宇13日就在臉書上發文批評，新北市確診數為全台灣冠軍，「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」隨後雖然刪除該句話，但還是引發國民黨文傳會副主委黃子哲不滿反擊。王今天下午再度表示，「如果扣掉雙北個案，我們早就符合降二級的標準了。」

王浩宇昨日針對侯友宜呼籲總統蔡英文一事，在臉書上發文指出，新北市已經蟬聯多天全台確診數量、死亡人數冠軍，且多有很多新北市民在桃園隔離、治療，「想要選總統的人，不能永遠只享受鎂光燈而不想被檢討，蔡英文整天都被檢討，只是民調-10%，不要那麼玻璃心。」並在最後一句寫下，「你知不知道，全台灣都在陪你們三級警戒？」

不過，王浩宇隨後便把最後一句刪除，對此，黃子哲發文反嗆，民進黨內「惡毒跑得比約束快」，這樣的言論根本是對新北市的惡意歧視與分化。他補充，許多國際媒體都已經認證台灣這波疫情的破口就是因為3+11和諾富特飯店為分流，雙北被波及成為重災區，王浩宇不是檢討防疫破口的源頭，而是反過來攻擊侯友宜，除了證明他人格低劣外，也顯示民進黨仍持續進行「誅侯」行動。

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）



黃子哲還說，「王浩宇所謂『全台灣都在陪新北市三級警戒』說，就是在指責新北市拖累全台疫情，無法恢復正常生活，全都是新北市的錯。這無疑是對新北市民的污辱與打擊，更意圖轉移民進黨抗疫無能與不力的焦點。其實人民更想問的是，#全台灣都在陪民進黨政府等疫苗來，蔡英文總統，你知不知道？」

對此，王浩宇於今日再發文反擊，「如果扣掉雙北個案，我們早就符合將二級的標準了，整天噴口水不努力防疫，到底是誰人格低劣？」而王浩宇稍早也發文指出，萬華最早發病日是4月23日，而華航的3+11機師到4月25日PCR仍是陰性，「如果阿公店性產業有好好做好防疫，今天台灣會那麼慘嗎？全世界疫情那麼嚴重，不管是機師、回國的居家檢疫者、偷渡客，台灣本來就隨時都面臨疫情的風險。重點是如何快速匡列補洞，而不是推卸責任。特別是全國的疫情幾乎都能往雙北、萬華連結到的此時此刻，一直把責任推到根本沒有證據關聯的3+11，根本是卸責。」