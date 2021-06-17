會址在萬華！王浩宇曝愛國同心會「多人確診搶救中」：快要滅團了

▲愛國同心會會長周慶峻。（圖／翻攝自周慶峻臉書）



實習記者周依儒／綜合報導

愛國同心會會長周慶峻16日因新冠肺炎病逝。對此，民進黨前議員王浩宇也在臉書上發文表示，愛國同心會繼會長過世後，還有分會長、好幾個成員都確診，「愛國同心會快要滅團了，希望他們一切平安。」

針對愛國同心會會長染疫試逝世，王浩宇在臉書上發文指出，「愛國同心會快要滅團了，昨天，會長過世之後，有分會長現在還在醫院搶救中，好幾個成員都確診。政治立場不同，但還是希望他們一切平安。」而王浩宇也在留言處透露，愛國同心會的會址就在萬華熱區，非常危險。

除此之外，新黨發言人陳麗玲16日在臉書表示，「昨天才因為打電話給周會長他沒接，詢問秀葉姐，她說周會長還在醫院，今天就接到噩耗！心中很難過，我們又失去一位戰友！只能說政府殺人，周會長一路好走！」

陳麗玲臉書也上傳一張圖片，圖片內容寫道，「我們尊敬的周會長，不敵新冠肺炎的病魔，在今日中午一點左右缺氧昏迷，經中興醫院搶救無效，已於家屬宣告不治。會長你是勇者，永遠活在我們心中，默哀！」

▲愛國同心會會長新冠肺炎病逝。（圖／翻攝自Facebook／陳麗玲）



據了解，愛國同心會為台灣統派政治組織，該組織公開支持中華人民共和國以「 一國兩制」方式統一中國和港台地區，創辦人周慶峻本名周慶鑽，是中華愛國同心會會長和中國民主進步黨主席，同時也是在中國大陸投資農漁產事業的台商之一。2018年，改組愛國同心會為中華愛國同心黨，出任首任黨主席。