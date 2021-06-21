剩1周卻北農群聚連環爆！林靜儀嘆雙北頻出包：全靠市民自主防疫

▲18位北農員工抵達聯醫和平醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

昨天（20）新增107例確診，是本土疫情爆發以後人數最低的一天，連日的確診數下降，讓人明顯感覺到疫情趨緩，期待6月28日可以順利解除三級警戒。前立委林靜儀醫師昨天在臉書指出，「我真的覺得，台北市疫情到現在能夠有一定程度的控制，完全來自於台北市民自主的防疫努力。」

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▲台北市副市長黃珊珊與市府團隊勘查第一果菜市場。（圖／記者李毓康攝）



林靜儀醫師表示，北農爆發的群聚感染已45人確診，士林某長照機構又爆出隱匿確診，染疫人數高達47人，其中3人已死亡。從這兩件事可看出，群聚感染的事件持續在發生，防疫政策也有疏漏，台北市能將每日確診數降到2字頭，「完全來自於台北市民自主的防疫努力。雙北市民辛苦了！」

林靜儀醫師也提到，北農群聚感染不是靠疫苗就能解決，「疫苗打完14天才有足夠免疫能力，這14天更重要的是匡列隔離啊！ 」此外，她點出台北農產運銷公司有很多經銷商、業者來自中南部，務必要進行完整疫調，才能防止疫情擴散。

網友回應，「打疫苗根本不能處理眼前的問題，基本功都做不好，還要硬清零」、「台北市民心已累」、「其實苗博雅議員沒說錯，全台灣陪雙北三級警戒」、「葡萄商事件可能重演！在不知情下又帶病毒回中南部」、「現在都幾號了，演了這齣6/28絕對延啦」、「阿北出事了啦！這次真的出事了啦！」

▼林靜儀認為疫情能趨緩，要歸功於每一位民眾。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

