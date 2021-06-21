LIVE／北農染疫群聚擴大！　防疫專車急載百名員工快篩

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司連續傳出群聚染疫消息，北市市場處20日晚間證實，20名員工確診，另還有批發市場、零批場攤位承銷商18人確診；但外傳還有7名派遣工確診卻未算入內，整個工作場域共計45人確診。台北市政府啟動「北農2.0專案」，上午8時30分先派防疫專車到第二果菜市場，載100多名員工前往聯合醫院和平院區篩檢、打疫苗，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲濱江果菜市場。（圖／記者李毓康攝）

北農經營管理的第一及第二果菜批發市場，是全台灣最具規模的果菜集散中心，每天下午進貨全台各地的新鮮果菜，於隔日凌晨3時20分起陸續展開拍賣，每日約有2300公噸的蔬果，通常可在3小時之內迅速拍賣完成，工作人員包括貨運、理貨、搬運、拍賣、承銷人、清潔人員等，以及進出的消費者。

台北市產發局市場處20日指出，原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計20位確診者，目前其他所有接觸者PCR檢查均為陰性；另外還有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，也將將同步展開精準疫調及管控。

市場處表示，面對北農員工染疫，引發民眾對於蔬果包裝與採買產生擔憂，19日中午啟動「北農2.0專案」，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所，21日早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗，約200名拍賣員、理貨員已完成快篩，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

據了解，由於第二果菜市場人不多，北市防疫專車將於21日上午8時30分左右抵達現場，將100多人載到聯合醫院和平醫院，由聯醫安排篩檢與疫苗。