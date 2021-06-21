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中央3週前要求北農廣篩！北市府沒動作內幕曝　陳時中出手了

記者黃翊婷／綜合報導

北農群聚感染案已有45人確診，台北市政府將在今日（21日）於北農設立快篩站，但傳聞原本中央在3週前就有意於第一、第二果菜批發市場設置快篩站。中央流行指揮中心指揮官陳時中後來接獲農委會主委陳吉仲反映，隨即請醫福會執行長王必勝等人前往了解。

▲▼台北農產運銷公司,北農,菜價,蔬果交易,批發市場,休市。（圖／記者李毓康攝）

▲北農疫情擴大，是否休市各界正反意見熱議。（圖／記者李毓康攝，下同）

台北市政府產發局市場處20日晚間表示，經確認北農共有20名員工確診，還有在批發市場、零批場攤位承銷商的18人確診，以及7名負責包裝蔬果的派遣工也染疫，北農整個工作場域共計有45人確診。

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市場處表示，北市府19日中午已啟動「北農2.0專案」，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所，21日早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗，約200名拍賣員、理貨員已完成快篩，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

根據《自由時報》報導，其實早在3週前中央就曾要求北農於第一、第二果菜批發市場設立快篩站，盡速進行全面廣篩，但北市府遲遲未執行，北農一天也只篩檢幾個人，而同樣是疫情熱區的板橋、三重蔬果批發拍賣市場，都已經在3週前完成全員快篩檢測，如今北農群聚案持續擴大，匡列人數卻只限於居住在台北市的人，其他則是一問三不知，恐怕會成為台北市疫情外流的最大破口。

▲▼台北農產運銷公司,北農,菜價,蔬果交易,批發市場。（圖／記者李毓康攝）

▲北農公司是大台北地區的農產品供應樞紐。

對此，農委會表示，為維持蔬果供應不斷鏈，農委會主委陳吉仲與衛福部部長陳時中連日協調，20日由醫福會執行長王必勝於晚間會同農委會副主委陳駿季，前往北農了解相關防疫動線及評估疫情現況，台北市副市長黃珊珊亦帶隊陪同。

農委會指出，協調後北農公司會強化快篩數量，有效阻斷疫情擴散，同時應調整動線並針對確診數較多的二市蔬果包裝中心，並管控人流作息，衞福部也會協助北市府完成一市、二市快篩站之設立，全力防堵北農公司疫情狀況，請農民及消費者放心。

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