LIVE／北農群聚45人確診！北市成立指揮所　黃珊珊場勘快篩動線

記者袁茵／台北報導

台北農產運銷公司連續傳出群聚染疫消息，北市市場處20日晚間證實，20名員工確診，另還有批發市場、零批場攤位承銷商18人確診；但外傳還有7名派遣工確診卻未算入內，整個工作場域共計45人確診。面對群聚感染擴大，台北市副市長黃珊珊與快篩團隊於21日上午9時30分，抵達第一果菜市場場勘快篩動線，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

北農經營管理的第一及第二果菜批發市場，是全台灣最具規模的果菜集散中心，每天下午進貨全台各地的新鮮果菜，於隔日凌晨3時20分起陸續展開拍賣，每日約有2300公噸的蔬果，通常可在3小時之內迅速拍賣完成，工作人員包括貨運、理貨、搬運、拍賣、承銷人、清潔人員等，以及進出的消費者。

台北市產發局市場處20日指出，原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計20位確診者，目前其他所有接觸者PCR檢查均為陰性；另外還有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，也將將同步展開精準疫調及管控。

台北市政府發言人陳智菡20日受訪時提及，北市啟動「北農2.0專案」，由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，並成立前進指揮所，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散，21日早上將先就快篩陰性者安排施打疫苗，目前包含拍賣員、理貨員約200人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體，之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。

市場處則表示，會同時儘速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

據了解，黃珊珊與快篩團隊會於21日上午9時30分左右，先到第一果菜市場進行場勘，決定好位置後設置快篩動線，以及前進指揮所，並且預計10時對外進行說明。