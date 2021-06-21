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快訊／北農染疫擴大、士林長照機構群聚　柯文哲11：30緊急召開記者會

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府18日宣布，因應北市疫情趨於穩定，北市自5月起每日召開防疫因應記者會，將於19日起，不再固定於每日下午3點30分定時召開，彈性調整記者會時間。但就在市府20日沒召開記者會的首日，台北市就發生士林某長照機構群聚、北農群聚擴大，因此台北市長柯文哲將緊急於11時30分召開防疫因應記者會對外說明。

台北市政府18日宣布，不再固定於每天下午3時30分召開防疫記者會，不過19日碰上公布「好心肝診所疫苗接種事件」調查說明，因此仍於當天下午2時30分召開記者會。事隔一日，台北市政府確定不召開防疫記者會，改採新聞稿模式對外說明北市疫情狀況，中斷柯文哲自5月11日開始每天召開記者會的紀錄。

台北市政府20日公布12行政區確診數據顯示，過去被視為疫情高風險地區的萬華，6月13日至6月19日發病人數為40人，反而士林達到54人。

關於士林為何單週發病數超越萬華？台北市副市長黃珊珊解釋，是因為士林某長照機構發生群聚感染。台北市衛生局20日傍晚也緊急對外表示，該機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性，6/12晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日晚上偕同醫院感管師至機構實地訪查，即刻安排機構全面普篩，針對現有住民及在職工作人員共74人採檢，結果有25位陽性確診。

台北市衛生局簡任技正王素琴也提及，該機構之前就陸續有住民確診，但機構並沒有通報、清空住民和清銷，6月14日有家屬舉報，才發現該機構隱匿疫情，加上後來檢出的25人，還有其他22人確診，總共累計47人陽性，包含31名住民和16名工作人員，其中3住民已死亡。

此外，台北市產發局市場處也於20日晚間表示，北農原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計20位確診者，目前其他所有接觸者PCR檢查均為陰性；另外還有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，也將將同步展開精準疫調及管控。

據了解，除了市場處公布的20名北農員工、18位批發市場、零批場攤位承銷商確診外，還有另外7名派遣工也確診，但未列入計算當中，因此北農工作場域共計45人確診，台北市副市長黃珊珊與防疫團隊於21日前往一市場勘，並將設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

不僅如此，外傳農委會早於6月5日就跟北市府、北農三方開會，針對是否要在第一果菜批發市場、第二果菜批發拍賣市場設快篩站，但結果卻不了了之，匡列人數都只有居住於台北者，對於新北、基隆其他縣市一問三不知，引發外界熱議。

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