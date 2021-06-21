中寮阿嬤打AZ疫苗怕怕　暖醫給抱抱霸氣勸「免驚」順利接種

▲信義鄉衛生所人員在接種站以原民母語，為施打完的長輩做注意事項衛教。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投第二批1萬300劑AZ疫苗接種作業，在猝死案例不斷攀升所引發的緩打潮中邁入第2天，各鄉鎮市單位仍努力營造便民親切的接種站空間，讓長輩們能安心施打；其中在中寮站有一名老奶奶神色恐懼，醫師不但張開雙手給予擁抱，還在耳邊勸慰「免驚」，最後順利完成接種，成為當天最溫馨的一幕。

南投20日上午下起大雨，造成到站準備打疫苗的長輩們多所不便，南投市漳興國小接種站進出動線有積水情形，縣府民政處和衛生局即時更動進出動線，為長者們排除障礙；也有乘坐輪椅的長輩不想繞道行走無障礙設施步道，現場人員就安排在帳篷區等候，再由醫師前往評估後施打疫苗。

草屯鎮接種站則針對不方便下車排隊接種的民眾，提供「接種得來速」服務：由醫師到車旁評估後，再由護理師為民眾接種，讓接種服務更便民。

▲南投縣政府新冠肺炎疫苗接種服務今邁入第2天。（圖／南投縣政府提供）

中寮鄉接種站則有一名阿嬤來到現場，因為害怕打針，顯得相當緊張；在場服務的醫生察覺後，不但給她溫暖的擁抱，還輕聲地跟老人家說「免驚」，讓阿嬤寬心不少，最後也順利完成接種，暖心又貼心的舉動博得在場民眾的好評。

信義鄉接種站設於地利村風雨球場，衛生所人員不但在現場表演樂器演奏，降低長者注射時的恐慌，並利用接種後休息觀察15分鐘的空檔，用母語為鄉親進行接種後注意事項衛教，氣氛歡樂融洽。

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