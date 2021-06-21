本土確診數創3級警戒最低！　陳其邁揭「解封」2大指標

記者黃翊婷／綜合報導

中央疫情指揮中心20日公布國內新增107例本土個案，是疫情爆發以來人數最低的一天。究竟何時才能解除3級警戒，高雄市長陳其邁提出2大指標，分別是連續6天本土病例都在100例以下，以及雙北或北部的病例都能找到明確的感染源。

▲陳其邁提出防疫降級的2大指標。（圖／高雄市政府）

陳其邁在20日的防疫會議上被問到何時可以解除3級警戒，他指出，能否解封的觀察重點之一是確診病例數，如果連續6天增加的確診數都在100例以下，就代表整體疫情已經受到控制。

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其次，陳其邁表示，若雙北地區或是北部地區的病例都能找到明確感染源，也證明已經掌握疫情，這就是高雄市為何一開始就要求做到精準疫調、擴大匡列以及隔離，如果能達到這2項指標，離解禁應該就不遠了。

▲高雄巨蛋20日出現排隊施打疫苗的人潮。（圖／記者吳世龍攝）

而對於能否如期在6月28日解除3級警戒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，現在疫情確診確實比較少，但要看相關縣市能不能清零，社區傳播要如何再做些採檢計畫來確實掌握疫情，希望能在最快時間控制住，不過，目前沒有要往下降級，因為現在看起來疫情狀況還比降級的標準高，所以還要持續觀察這2天的疫情變化。

另外，針對是否會分區降級一事，陳時中表示，也要看疫情是否能控制到一定情況，並且持續做好戴口罩和確保社交距離，目前沒有要針對縣市解封，會從防疫遵從度來考慮強度上是否要有區隔。