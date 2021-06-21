「類封城」恐到暑假　蒜頭抗病毒！快吃6大營養素增免疫力

▲三級警戒恐持續下去，營養師分享5大屯糧戰術，讓民眾補足抗疫的6種營養素。（圖／CTWANT提供）

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本土疫情發燒，疫情指揮中心發布三級警戒之後，台灣民眾自動處於「類封城」狀態，有些人甚至一步都沒踏出家門，而這樣的日子恐怕將持續到暑假，再加上孩子們將整天宅在家，家中的蔬果、食材預估將消耗更迅速。

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▲中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾應減少出門，買菜最好一次買足1至2周的食材，也有超商推出蔬菜箱，方便民眾購買。（圖／CTWANT提供）

有些人使用網購、外送供應日常生活飲食所需；有些人則是集中火力，一次外出採買足夠物資。營養師程涵宇說，「剛開始我會一次去市場購足大約2周的蔬果、食材，但後來發現市場有許多確診者的足跡，再加上人潮密集，傳染風險較高，所以現在就改成網購蔬果的方式。」

▲為避免群聚感染，許多民眾轉而採取網路購物方式買菜。（圖／CTWANT提供）

程涵宇說，屯糧之外，也要注意是否攝取足夠營養素，尤其防疫期間最需要免疫力對抗病毒。「我建議要補充6大營養素，包括辛香料、Omega 3、十字花科蔬菜、維生素A、維生素C、高纖食物。」

程涵宇說，辛香料如薑、蒜都具有抗菌功效，其中大蒜有助抵抗病毒，薑則含有豐富薑烯酚能增強免疫力。「鮭魚、鯖魚、秋刀魚等含有豐富Omega 3，除了同樣能抗發炎之外，還能調節呼吸道的抵抗力。」十字花科蔬菜如孢子甘藍、花椰菜，含有抗氧化能力相當高的植化素蘿蔔硫素(sulforaphane)，不只能抗發炎，動物實驗還發現可能有預防急性肺損傷的功效。

▲鮭魚富含豐富的Omega-3，除了具有抗發炎的功效，還能調節呼吸道抵抗力，是很棒的抗疫食物。（圖／CTWANT提供）

至於維生素A、C，程涵宇解釋，「維生素A是呼吸道黏膜的第一道防線，例如胡蘿蔔、地瓜葉、櫛瓜、紅心地瓜都是不錯的攝取來源；維生素C不僅能抗氧化，也能支持肺部結締組織，建議多吃奇異果、木瓜、芭樂、紅黃椒等。」

最後，則要多吃一些高纖食物如香菇、木耳、燕麥等，程涵宇說，高纖食物可以幫助腸道好菌生長，進而增強整體的免疫力。

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