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江啟臣批蔡政府「坐著等人送疫苗」　救命不是拿來大內宣

▲▼江啟臣前往苗栗，分別至苑裡鎮李綜合醫院、苗栗市大千醫院、頭份市為恭醫院等致贈防疫物資予第一線防疫人員。（圖／國民黨提供）

▲江啟臣前往苗栗，分別至苑裡鎮李綜合醫院、苗栗市大千醫院、頭份市為恭醫院等致贈防疫物資予第一線防疫人員。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗預計20日抵台，國民黨主席江啟臣向美國政府表達感謝之外，也痛批目前我國疫苗「別人送的比自己購買的還多」，蔡政府至今只等著別人送疫苗或靠民間購買，那政府存在的目的是什麼？

江啟臣表示，感謝美國及時給我們協助，象徵中華民國跟美國長期累積的情誼，在彼此需要時相互伸出援手，也證明了在台灣人民的強力發聲下，「台灣需要疫苗」的聲音被國際社會聽到了。

「這很奇怪，一個政府的疫苗政策，變成都在等人家送或是靠民間購買，那政府存在的目的是什麼？」江啟臣批評，目前台灣取得疫苗幾乎都是別人捐贈的，遠高於我們自己購買的，他強調，疫苗採購是中央的責任，蔡政府應持續爭取更多安全有效、國際認證的疫苗。

江啟臣接著質疑，立法院已經編列好幾百億的疫苗預算，到現在疫苗都是別人送的，那這些錢拿去哪了？此外，國際上都在部署二代疫苗，「人家都在研發了，不論採購、爭取代工，都應超前部署，難道蔡政府還要坐在那邊等嗎？」

至於國產疫苗，江啟臣呼籲，現在應讓國產疫苗去完成三期試驗，再來施打，不要把人民當白老鼠，他更提醒蔡政府，不是人家捐了，就開始大內宣，「這不是妳的功勞，是妳該負的責任，現在來的是救命疫苗，不是給妳拿來做宣傳的，請搞清楚！」

江啟臣也提醒，美方說明的很清楚，這次捐贈疫苗的目的就是救命，呼籲政府應要做妥善的規劃，事先跟地方政府協調、溝通，不要再發生訊息前後不一的混亂。

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