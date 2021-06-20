4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

▲「flightradar24」即時航班路線網站追蹤華航貨機動向。（圖／翻攝自「flightradar24」）

記者賴文萱／台北報導

華航CI5169貨機從美國專送獲贈的250萬劑莫德納（Moderna）疫苗回台，預估今（20）日下午抵達桃園機場。這架航班即時動態也獲得熱烈矚目，線上有破4000名網友同步關注，直衝全球即時航班路線網站的追機排行第一。根據該網站預估，原訂下午5點左右飛抵台灣的航班，可能提早至4點32分抵達。

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▲華航CI5169貨機從美國專送獲贈的250萬劑莫德納（Moderna）疫苗回台。（圖／翻攝自「flightradar24」）

華航CI5169貨機自美國田納西州曼菲斯（Memphis）啟程，根據「flightradar24」即時航班路線網站的追蹤動向，台灣時間20日上午6時45分，CI5169貨機已經遠離美國本土，2小時前剛過飛過夏威夷群島，全力往台灣衝刺。

▲「flightradar24」即時航班路線網站追蹤華航貨機動向。（圖／翻攝自「flightradar24」）

交通部長王國材稍早也貼出CI5169航班動態表示，「一路飛奔台灣，250萬劑疫苗來了！」。事實上，該航班的即時動態受到航迷熱烈關注，有破4000名網友同步追蹤，也衝上全球即時航班路線網站的追機排行第一名，相較第二名航班有約500多人關注，高出8倍之多。

根據該網站預估，表訂下午5點15分飛抵台灣的航班，可能提早至下午4點32分抵達。而桃園機場官方網站也顯示，航班改時，預計抵達時間為4點34分。不過，實際落地時間會隨飛行狀況隨時調整。