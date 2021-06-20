羅智強批「蔡政府臉皮有夠厚」　台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

▲台北市議員羅智強。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，預計20日下午送到。國民黨籍台北市議員羅智強對此表達「謝謝美國」，但認為台灣超前部署「就是當疫苗乞丐」，為什麼政府誇口超前部署的外購疫苗，真正的到貨量只有杯水車薪？

羅智強20日於臉書發文感謝美國，提及「謝謝美國，但台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐。」美國贈台疫苗加碼，美國在台協會AIT宣布，數量由75萬劑再增175萬劑，總共250萬劑的莫德納疫苗將於傍晚抵台，「我們真心謝謝美國的援助，無疑為台灣的疫苗荒注入甘霖。」

話鋒一轉，羅智強質疑，為何政府誇口超前部署的外購疫苗，真正的到貨量只有杯水車薪？衛福部長陳時中說台灣可購得4500萬劑疫苗，行政院長蘇貞昌說確定已可獲得國外疫苗2000萬劑，但向COVAX採購的476萬劑疫苗只來了61萬劑，向AZ原廠下訂的1000萬劑疫苗只到貨11.7萬劑，向莫德納買505萬劑，至今則將到貨共80萬劑。

「政府一年多來的超前部署，疫苗卻姍姍來遲只到貨152萬劑，到貨率僅7.7%！」羅智強表示，日本先前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，現又傳出要再加贈180萬劑，美國一口氣贈台250萬劑，對於國際友人的是援助，我們銘感五內，「但搞了半天大量疫苗都要靠他國捐贈，潮水退了，牛皮吹破，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐！」

最後，羅智強指出，外交部長吳釗燮在推特轉貼美援疫苗啟程照片，「難道就不心虛，政府外購疫苗如此不力？古有齊人乞食，驕其妻妾，蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚，這臉皮也夠厚的！」