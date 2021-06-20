LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

美國昨（19）日晚間宣布捐贈250萬劑疫苗給台灣，比原先的75萬劑多出三倍，這批疫苗預計今天下午4時30分抵台，優先分配對象為何？是否能擴大開放給七類對象以外族群施打？指揮中心下午有望說明。外傳我國自購41萬劑莫德納疫苗近期也會來台，詳情如何，下午有望一併揭曉。

繼日本上月捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣後，美國昨宣布捐贈台灣250萬劑量莫德納疫苗，並由華航運送。班機昨自田納西州曼非斯市（Memphis）起飛，預計今天下午抵。

AIT昨晚間在其臉書發文指出，「此批疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾，台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。」

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陳時中昨晚也回應，「對於酈英傑大使所說『真朋友、真性情』，這次我們真的有感受到了。」

這次執行自行取貨的華航CI5169，航機編號B-18773的777貨機，機身上有「台灣意象」全新塗裝，標誌「CARGO」的C中藏有台灣圖案。華航表示，777F貨機配置雙發動機，省油、適合運用於越太平洋航線，目前為華航北美貨機航線的主力機型。下午抵達桃機時，《東森新聞雲》將為讀者直播。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）