感謝美國捐贈莫德納　柯文哲建議中央「依年紀決定施打順序」　

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，預計傍晚5時抵達台灣。對此，台北市長柯文哲20日除了表示感謝美國，也提及「疫苗不足仍是事實」，他建議中央疫苗分配順序依照「簡政輕稅」原則，除了直接照顧缺診者的防疫醫院、防疫旅館等高風險人員，應直接用年紀來決定施打順序。

柯文哲20日透過臉書指出，下午5時華航將載250萬劑的疫苗來到台灣，在台灣疫苗短缺的時刻，美國向台灣提供協助，展現了美國的價值，「在此向美國朋友表達誠摯的感謝，這將促成台美間更正向互動，感謝所有為此事而努力的人！」

柯文哲表示，這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備。北市從20日開始放寬疫苗接種年齡，只要75歲以上長者、65歲以上的原住民，就可以登入北市疫苗預約系統，並於下週就可以施打。

話鋒一轉，柯文哲說，在美日的支援下，台灣高齡長者已經可以優先接種，「但疫苗不足仍是事實，這也衍生分配的問題。」

柯文哲向中央建議，疫苗分配順序要遵照「簡政輕稅」原則，也就是要以最有效率的方式，來達到同樣甚至更好的結果，除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，「應直接用年紀來決定施打順序」。

「目前中央規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾。」柯文哲舉例，例如第二類的「中央及地方政府防疫人員」，或第七類「國家關鍵設施必要工作人員」，這些到底要怎麼認定？由誰認定？每個人都自認是「國家關鍵設施必要工作人員」，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾。

最後，柯文哲對於美國疫苗到來表示歡迎，「接下來就請中央儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片！」