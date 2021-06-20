　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

感謝美國捐贈莫德納　柯文哲建議中央「依年紀決定施打順序」　

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，預計傍晚5時抵達台灣。對此，台北市長柯文哲20日除了表示感謝美國，也提及「疫苗不足仍是事實」，他建議中央疫苗分配順序依照「簡政輕稅」原則，除了直接照顧缺診者的防疫醫院、防疫旅館等高風險人員，應直接用年紀來決定施打順序。

柯文哲20日透過臉書指出，下午5時華航將載250萬劑的疫苗來到台灣，在台灣疫苗短缺的時刻，美國向台灣提供協助，展現了美國的價值，「在此向美國朋友表達誠摯的感謝，這將促成台美間更正向互動，感謝所有為此事而努力的人！」

柯文哲表示，這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備。北市從20日開始放寬疫苗接種年齡，只要75歲以上長者、65歲以上的原住民，就可以登入北市疫苗預約系統，並於下週就可以施打。

話鋒一轉，柯文哲說，在美日的支援下，台灣高齡長者已經可以優先接種，「但疫苗不足仍是事實，這也衍生分配的問題。」

柯文哲向中央建議，疫苗分配順序要遵照「簡政輕稅」原則，也就是要以最有效率的方式，來達到同樣甚至更好的結果，除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，「應直接用年紀來決定施打順序」。

「目前中央規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾。」柯文哲舉例，例如第二類的「中央及地方政府防疫人員」，或第七類「國家關鍵設施必要工作人員」，這些到底要怎麼認定？由誰認定？每個人都自認是「國家關鍵設施必要工作人員」，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾。

最後，柯文哲對於美國疫苗到來表示歡迎，「接下來就請中央儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片！」

ET快訊
LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明
7步驟煮出「超好吃泡麵」！　男星親曝關鍵秘訣
側寫／從「鍵盤柯南」變「國民女婿」　起底羅一鈞學霸之路
打完AZ隔天雙腿「冒出紫紅血斑」　超詭異照片曝光
蘋果用戶注意！這組神秘WiFi別亂點　連上去恐「全失靈」
4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」估提前抵達

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批蔡政府「坐著等人送疫苗」　江啟臣：救命疫苗不是拿來大內宣的

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

羅智強批「蔡政府臉皮有夠厚」　台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

感謝美捐250萬劑莫德納　國民黨籲孕婦先打、給民眾疫苗選擇權

綠營大數據／美援250萬疫苗！蔡英文臉書聲量高漲　藍白退燒

「百年難得一見走鐘演出！」　柯建銘細數國民黨4大荒謬提案

6月底期限到！北市4627名首波接種醫護憂「打不到第二劑AZ疫苗」

「禾馨打來服務處」　林奕華還原：疫苗夠就不會有亂象發生

3+11被封殺　蔡詩萍怒批：民進黨權力蠻橫　范雲自毀長城

蕭美琴為了250萬劑疫苗站停機坪6小時　每天跟蔡英文深夜熱線

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

批蔡政府「坐著等人送疫苗」　江啟臣：救命疫苗不是拿來大內宣的

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

羅智強批「蔡政府臉皮有夠厚」　台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

感謝美捐250萬劑莫德納　國民黨籲孕婦先打、給民眾疫苗選擇權

綠營大數據／美援250萬疫苗！蔡英文臉書聲量高漲　藍白退燒

「百年難得一見走鐘演出！」　柯建銘細數國民黨4大荒謬提案

6月底期限到！北市4627名首波接種醫護憂「打不到第二劑AZ疫苗」

「禾馨打來服務處」　林奕華還原：疫苗夠就不會有亂象發生

3+11被封殺　蔡詩萍怒批：民進黨權力蠻橫　范雲自毀長城

蕭美琴為了250萬劑疫苗站停機坪6小時　每天跟蔡英文深夜熱線

批蔡政府「坐著等人送疫苗」　江啟臣：救命疫苗不是拿來大內宣的

哈利梅根「開戰皇室導火線」曝！　遭老爸查爾斯犧牲…暴怒公開反擊

海外解封帶動消費　5檔全球股票型基金淨值創新高！

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

廣西新增1例境外移入陽性　曾在廣州隔離14日「前4次檢測都陰性」

疫苗接種率近60％！以色列校園突爆群聚　44人染Delta病毒

Delta變種流行率「14天翻1倍」！佔美國這地9成病例　秋季恐大流行

古巨基驚覺1歲兒「半夜夢遊」！睡一半突冒2動作　夫妻輪流熬夜盯

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

美再贈台疫苗！謝金河：背後藏政治角力

美贈疫苗變250萬劑　蔡英文曝原因

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

美「3倍贈」疫苗！　王定宇曝背後原因

加速拿疫苗！蕭美琴：台灣自行取貨

快訊／美國務院發聲：疫苗正往台灣

柯建銘細數藍營荒謬提案：見國民黨末路

美贈疫苗　學者：限縮北京對台操作

獨／禾馨「超過10人」違規打疫苗

250萬劑疫苗援台幕後　台美零時差共同努力

250萬劑疫苗起飛了　蕭美琴目送照曝光

更多熱門

相關新聞

批蔡政府「坐著等人送疫苗」　江啟臣：救命疫苗不是拿來大內宣的

批蔡政府「坐著等人送疫苗」　江啟臣：救命疫苗不是拿來大內宣的

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗預計20日抵台，國民黨主席江啟臣向美國政府表達感謝之外，也痛批目前我國疫苗「別人送的比自己購買的還多」，蔡政府至今只等著別人送疫苗或靠民間購買，那政府存在的目的是什麼？

羅智強批台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

羅智強批台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

4千人緊盯！華航莫德納專機估提早到

4千人緊盯！華航莫德納專機估提早到

80歲也可買「疫苗險」！　和泰產險放寬投保年齡

80歲也可買「疫苗險」！　和泰產險放寬投保年齡

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲疫苗防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

左轉道直行不算違規？全因這條線

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面