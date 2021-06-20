南投首場企業快篩！埔榮醫院傾力協助　環鴻科技500員工參與

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情不停延燒，北部電子大廠爆發員工群聚感染，為防堵本土企業疫情持續擴大，及早揪出潛在感染者，南投縣日前進行首批企業快篩，由環鴻科技有限公司委託臺中榮民總醫院埔里分院團隊，分別至該公司草屯和南崗工業區廠區為500多名員工執行快篩採檢。

南投縣政府指出，縣內約有12,000名移工，包含製造業廠工7000人和社福類5000人，社勞處在6月上旬已啟動2波防疫稽查作業，分別針對50人以上移工宿舍、50人以下宿舍進行稽核與檢查，要求業者落實分流和染疫控管，減少群聚感染風險；同時鼓勵縣內企業主主辦辦理快篩，媒合醫療院所供企業申請，以確保自身員工健康，也及時掌握工廠狀況，防堵勞工成為疫情破口。

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院表示，此次協助環鴻科技公司草屯和南崗廠區進行員工快篩採檢，在戶外場區分成2條動線，讓所有移工保持安全距離，依序快速進行採檢，採檢後直接於現場由醫檢師檢驗、判讀，15分鐘即可得知結果，讓企業可確實掌握員工健康情形。

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮指出，團隊此次遠赴南投，總共有500多名環鴻公司員工參與在各醫事人員的相互合作下，圓滿完成任務，也為南投地區企業防疫盡一份心力。



►風量大、5公尺有感 省電又方便



►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊 松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►日月潭水位回升 清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉