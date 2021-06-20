　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投首場企業快篩！埔榮醫院傾力協助　環鴻科技500員工參與

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情不停延燒，北部電子大廠爆發員工群聚感染，為防堵本土企業疫情持續擴大，及早揪出潛在感染者，南投縣日前進行首批企業快篩，由環鴻科技有限公司委託臺中榮民總醫院埔里分院團隊，分別至該公司草屯和南崗工業區廠區為500多名員工執行快篩採檢。

南投縣政府指出，縣內約有12,000名移工，包含製造業廠工7000人和社福類5000人，社勞處在6月上旬已啟動2波防疫稽查作業，分別針對50人以上移工宿舍、50人以下宿舍進行稽核與檢查，要求業者落實分流和染疫控管，減少群聚感染風險；同時鼓勵縣內企業主主辦辦理快篩，媒合醫療院所供企業申請，以確保自身員工健康，也及時掌握工廠狀況，防堵勞工成為疫情破口。

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院表示，此次協助環鴻科技公司草屯和南崗廠區進行員工快篩採檢，在戶外場區分成2條動線，讓所有移工保持安全距離，依序快速進行採檢，採檢後直接於現場由醫檢師檢驗、判讀，15分鐘即可得知結果，讓企業可確實掌握員工健康情形。

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲臺中榮總埔里分院企業快篩隊首次亮相。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮指出，團隊此次遠赴南投，總共有500多名環鴻公司員工參與在各醫事人員的相互合作下，圓滿完成任務，也為南投地區企業防疫盡一份心力。
 

►風量大、5公尺有感　省電又方便

►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊　松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

►日月潭水位回升　清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明
7步驟煮出「超好吃泡麵」！　男星親曝關鍵秘訣
側寫／從「鍵盤柯南」變「國民女婿」　起底羅一鈞學霸之路
打完AZ隔天雙腿「冒出紫紅血斑」　超詭異照片曝光
蘋果用戶注意！這組神秘WiFi別亂點　連上去恐「全失靈」
4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」估提前抵達
「百年難得一見走鐘演出！」　他細數荒謬提案：國民黨末路

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投首場企業快篩！埔榮醫院傾力協助　環鴻科技500員工參與

重視有機食農教育！食育力城市大調查　花蓮摘下五星城市桂冠

等著打莫德納疫苗？　黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警掏腰包：要天天換

2米「臭青母」闖民宅！花蓮婦嚇壞奪門求救　員警神救援

台南永康中華路淹水　水利局要求承包商下午打通舊排水箱涵

彰縣安心即時上工計畫釋735職缺　防疫津貼每月最高2000元

北市勞工就業紓困「千人上工加2萬」　百家企業響應釋5千職缺

高雄第二波疫苗施打遇大雨攪局　警冒雨助年老長者接種疫苗

日月潭水位回升「惡霸」又來了！　原生魚種生存受威脅

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

南投首場企業快篩！埔榮醫院傾力協助　環鴻科技500員工參與

重視有機食農教育！食育力城市大調查　花蓮摘下五星城市桂冠

等著打莫德納疫苗？　黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

花蓮部落弱勢族群口罩污損還在戴　警掏腰包：要天天換

2米「臭青母」闖民宅！花蓮婦嚇壞奪門求救　員警神救援

台南永康中華路淹水　水利局要求承包商下午打通舊排水箱涵

彰縣安心即時上工計畫釋735職缺　防疫津貼每月最高2000元

北市勞工就業紓困「千人上工加2萬」　百家企業響應釋5千職缺

高雄第二波疫苗施打遇大雨攪局　警冒雨助年老長者接種疫苗

日月潭水位回升「惡霸」又來了！　原生魚種生存受威脅

哈利梅根「開戰皇室導火線」曝！　遭老爸查爾斯犧牲…暴怒公開反擊

海外解封帶動消費　5檔全球股票型基金淨值創新高！

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

廣西新增1例境外移入陽性　曾在廣州隔離14日「前4次檢測都陰性」

疫苗接種率近60％！以色列校園突爆群聚　44人染Delta病毒

Delta變種流行率「14天翻1倍」！佔美國這地9成病例　秋季恐大流行

古巨基驚覺1歲兒「半夜夢遊」！睡一半突冒2動作　夫妻輪流熬夜盯

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

林可彤一打二崩潰！揭「產後返家慘況」：兩個才叫恐怖

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

日月潭水位回升　「惡霸」又來了

美捐250萬劑　林右昌：直接而明確

鄭文燦讚　「港式飲茶式」快打法

防疫警戒滿月　鄭文燦感謝市民同心

16醫護冒雨入山打疫苗　育幼院感謝

桃園79歲以上接種疫苗率66.8%

628即將到期　桃園防疫措施是否調整

苗栗確診者發2至5萬元　網：鼓勵染疫？

男打完疫苗發燒…4天後倒客廳亡

台南永康中華路淹水

黃偉哲：該施打疫苗的人請趕快去施打

北市勞工就業紓困千人上工加2萬

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

花蓮+0再光臨　徐榛蔚期盼維持佳績

更多熱門

相關新聞

新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

畢業季來臨，我國疫情仍然嚴峻，壽險業者建議，剛踏入社會的年輕世代多半沒有親身投保經驗，多半由父母協助投保居多，建議有能力之時，可朝實支實付醫療險、意外險及意外醫療險、長照險、投資型壽險4要點進行規劃。

80歲也可買「疫苗險」！　和泰產險放寬投保年齡

80歲也可買「疫苗險」！　和泰產險放寬投保年齡

洗腎婦打AZ腦爛等死　高大成曝2關鍵是疫苗害的

洗腎婦打AZ腦爛等死　高大成曝2關鍵是疫苗害的

首波接種醫護憂　打不到第二劑疫苗

首波接種醫護憂　打不到第二劑疫苗

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染企業快篩

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

左轉道直行不算違規？全因這條線

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面