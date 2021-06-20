新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

▲新鮮人入職場，壽險業者提醒投保4要點。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳依旻／台北報導

畢業季來臨，我國疫情仍然嚴峻，壽險業者建議，剛踏入社會的年輕世代多半沒有親身投保經驗，多半由父母協助投保居多，建議有能力之時，可朝實支實付醫療險、意外險及意外醫療險、長照險、投資型壽險4要點進行規劃。

全球人壽指出，剛進入職場的社會新鮮人對於意外、疾病的風險承擔能力較低，但社會新鮮人往往因為年輕覺得壽險跟自己距離遙遠，再加預算有限，因此，忽略壽險規劃的重要性，但事事難預料，在人生打拚期，想要強而有力的後盾，保險規劃不能少，可依自身能力，透過4要點降低風險為未來人生規劃打好基礎。

第一，檢視自身是否有實支實付醫療險及保險額度是否足夠；實支實付醫療險能填補住院時健保不給付的自費醫療項目支出。

第二，必備意外險及意外醫療險；社會新鮮人剛開始工作在外奔波的機會較高，發生意外的風險也相對提升，擁有低保費高保障的意外險是不可或缺的保障。另外，年輕世代的父母過去可能已曾協助投保住院醫療險，但適度投保意外醫療險，當發生意外事故傷害，不僅能補強所需的醫療費用，同時也能填補不需住院但需接受治療的醫療花費。

第三，增加長期照顧險，轉嫁長期照顧風險；許多人誤以為老人才需要投保長照險，但事實上照顧需求不只有老人家才需要，道安資訊統計109年交通事故中，18到24歲受傷人數佔臺灣全年度交通意外27%，而交通意外可能讓健康的青年人需要被照顧，這段時間不僅無法外出工作，更必須負擔照顧期間所需費用，因此新鮮人也要未雨綢繆將長照險列入需求清單。

第四，先求保障再求投資；新鮮人經濟尚未穩固，可依照實際需求與能力規劃相關保障，例如以投資型壽險為核心主約搭配上實支實付、意外險、長照險等附約，將剛出社會的新鮮人保險缺口一次補足，考量到新鮮人還在事業磨合期，投資型壽險主約能夠提供彈性的繳費空間，而一年期附約也可隨時變動調整，方便新鮮人做預算上的規劃，建議如規劃保單時發現有相關需求，可向專業人士諮詢，並定期檢視才能達到最好的保障效果。

據求職網調查顯示，約9成應屆畢業生或今年退伍的新鮮人，優先考慮先就業再進修；且大學畢業的新鮮人預期薪資為3萬2,224元，研究所畢業的新鮮人預期薪資提升至3萬6,080元，但實際上，根據勞動部最新統計，大學、研究所初任人員的每月經常性薪資分別僅2萬9,336元、3萬4,139元，顯示新鮮人預期薪資與實際收入有所落差。

全球人壽進一步指出，多數新鮮人對於初入社會第一份薪水並不滿意，加上疫情影響，面試求職之路更加不易，另外，薪資未達預期，加上薪水花費的比例掌握度也不夠高，容易成為月光族，更別提家計負擔或是成家立業，呼籲新鮮人應妥善運用每一分錢，方能將保費預算與保單規劃發揮到最大效果。