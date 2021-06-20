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6月底期限到！北市4627名首波接種醫護憂「打不到第二劑AZ疫苗」

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎AZ疫苗於3月22日供全台醫護人員率先開打。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市於3月22日至4月11日完成第一劑疫苗接種的醫護人員共有4627人，台北市議員王欣儀接到陳情，提及醫護4月初完成第一劑接種，預計10週至12週之間，也就是6月底以前要完成第二劑接種，才能讓疫苗發揮最大效用，但台北市長柯文哲下令，實際照顧確診者的第一線醫事人員才能打第二劑，讓他們擔憂打不到第二劑。

王欣儀20日表示，接獲北市醫護人員陳情，在4月初已接種第一劑AZ公費疫苗，原本預計在第10至12週之間，也就是6月底前要完成第二劑接種，使疫苗發揮最大效益，但柯文哲6月14日下令，「實際照顧確診者的第一線醫事人員才能打第二劑」，讓他們十分擔憂第二劑可能打不到，「隨著第一劑疫苗保護力漸漸喪失、沒有效力，不就等同浪費白打？超過時限須重頭來過再打第一劑？」

▲▼台北市議員王欣儀。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲台北市議員王欣儀。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

王欣儀說，一開始醫護人員接種意願較低，主要是對接種AZ疫苗產生罕見血栓副作用等，有安全上的疑慮。但有一些醫護人員認為自己隨時可能會接觸潛在確診者而有染疫風險，接種疫苗是利大於弊而選擇接種，現在隨著第二劑疫苗接種期限快到期，卻無法完成接種感到非常憂心，引發反彈。

王欣儀調閱資料發現，3月22日至4月11日已完成第一劑接種的北市醫護人員數為4627人；截至4月底也才只有7568人完成接種，僅占全市醫護人員數4.6萬人的16%，2成都不到，這些第一時間即願意接種的醫護，代表認為自己的工作是高危險群，且也支持施打疫苗政策，政府應該保障其權益與安全才是。

王欣儀進一步指出，6月10日中央流行疫情指揮中心就已說明，將視新冠疫苗庫存量及接種規劃，「提供3月22日至4月11日已完成第一劑之醫護人員接種第二劑」；在19日更明確表示，將自6月23日起，陸續配發AZ疫苗至各地方政府衛生局，提供先前已接種第一劑AZ疫苗的民眾完成兩劑接種。

王欣儀要求，事實上一開始在3、4月份就接種新冠疫苗的醫護人數並不多，北市府應儘速遵照中央指示，比照中央保留給民眾接種第二劑疫苗的方式辦理，讓這些醫護人員能在第二劑公費疫苗的接種到期日前完成接種，以提升免疫保護力，才不會功虧一簣。

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