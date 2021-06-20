　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

記者游瓊華／台中報導

台中太平一名黃姓網友在臉書上悲訴，母親16日接種AZ疫苗第一劑，兩天後到醫院洗腎時被發現血管堵塞，緊急手術發現腦部3分之2內出血甚至壞死，目前是等死狀態！據了解，黃母打疫苗前10天才剛過完60歲生日，家屬心痛不願再多說。醫師高大成表示，必須取出血栓進一步化驗成分，當中若有過敏細胞、嗜伊紅性白血球所形成的栓子，那就跟疫苗有關聯。

▲台中洗腎婦人打完疫苗2/3腦血栓。（圖／民眾提供）

▲台中洗腎婦人打完疫苗2/3腦部血管血栓，家屬心痛母親才剛過完60歲生日卻變成這樣。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃母兒子提到，在注射疫苗前，母親都還能自行走路，但注射完疫苗卻行走都要人攙扶。黃男心痛地表示，醫生手術完告知母親整個腦部已經壞死2/3，還大量內出血，即便救回也是植物人，只能忍痛簽下放棄急救同意書，「我媽媽真的累了，我現在救她，並不是真的救她。」

▲台中洗腎婦人打完疫苗2/3腦血栓，家屬心痛「才過完60歲生日」。（圖／民眾提供）

台中市衛生局則回應，這名患者是太平區60歲女性、中國附醫東區分院洗腎患者，有大腸癌、糖尿病、高血壓病史，另外曾經因為頸動脈狹窄，做過血管繞道手術，洗腎時易出現廔管不通需回總院處理。

衛生局指出，婦人在6月16日接種疫苗後，6月18日洗腎前發現血管阻塞，後安排於中國附醫進行手術，術中出現昏迷等現象，院方緊急搶救處理，經兩次手術後現於加護病房，住院持續觀察中。

▲▼高大成。（圖／記者李忠憲翻攝）

醫師高大成認為，黃婦的情況恐跟疫苗有關，但到底是不是疫苗引起，還要進一步查驗。高大成提到，本身就是一個洗腎病人，打疫苗之前也發生過幾次血栓，只是非重要部分，AZ本來就容易形成血栓，這次「真的運氣不好，栓到腦部。」

高大成也建議，目前看來包括洗腎病人、癌末病人、糖尿病等三高病人都不建議急著打疫苗，最好防疫措施、乖乖在家不要亂跑，也是自我保護方法。

ET快訊
LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明
7步驟煮出「超好吃泡麵」！　男星親曝關鍵秘訣
側寫／從「鍵盤柯南」變「國民女婿」　起底羅一鈞學霸之路
打完AZ隔天雙腿「冒出紫紅血斑」　超詭異照片曝光
蘋果用戶注意！這組神秘WiFi別亂點　連上去恐「全失靈」
4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」估提前抵達
「百年難得一見走鐘演出！」　他細數荒謬提案：國民黨末路

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

哈利梅根「開戰皇室導火線」曝！　遭老爸查爾斯犧牲…暴怒公開反擊

海外解封帶動消費　5檔全球股票型基金淨值創新高！

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

廣西新增1例境外移入陽性　曾在廣州隔離14日「前4次檢測都陰性」

疫苗接種率近60％！以色列校園突爆群聚　44人染Delta病毒

Delta變種流行率「14天翻1倍」！佔美國這地9成病例　秋季恐大流行

古巨基驚覺1歲兒「半夜夢遊」！睡一半突冒2動作　夫妻輪流熬夜盯

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

林可彤一打二崩潰！揭「產後返家慘況」：兩個才叫恐怖

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

女發燒請假被開除　網竟這樣勸

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

更多熱門

相關新聞

Delta變種流行率「每14天翻一倍」

Delta變種流行率「每14天翻一倍」

美國新冠疫情在過半數成人至少接種一劑疫苗後明顯改善，疾病管制與預防中心（CDC）5月放寬口罩規定，街頭景象幾乎回歸常態，但Delta變異株威脅令衛生當局愈發擔憂。專家警告，這種病毒流行率每14天就翻一倍，恐怕使多數地區重現去年秋天患者激增的狀況。

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配

LIVE／250萬劑莫德納將抵台指揮中心記者會

LIVE／250萬劑莫德納將抵台指揮中心記者會

羅智強批台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

羅智強批台灣超前部署「是當疫苗乞丐」

新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

新鮮人職場打拚　壽險業者提醒投保4要點

關鍵字：

新冠疫情疫苗社區感染台中

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

左轉道直行不算違規？全因這條線

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面