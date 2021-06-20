洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

記者游瓊華／台中報導

台中太平一名黃姓網友在臉書上悲訴，母親16日接種AZ疫苗第一劑，兩天後到醫院洗腎時被發現血管堵塞，緊急手術發現腦部3分之2內出血甚至壞死，目前是等死狀態！據了解，黃母打疫苗前10天才剛過完60歲生日，家屬心痛不願再多說。醫師高大成表示，必須取出血栓進一步化驗成分，當中若有過敏細胞、嗜伊紅性白血球所形成的栓子，那就跟疫苗有關聯。

▲台中洗腎婦人打完疫苗2/3腦部血管血栓，家屬心痛母親才剛過完60歲生日卻變成這樣。（圖／民眾提供）



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黃母兒子提到，在注射疫苗前，母親都還能自行走路，但注射完疫苗卻行走都要人攙扶。黃男心痛地表示，醫生手術完告知母親整個腦部已經壞死2/3，還大量內出血，即便救回也是植物人，只能忍痛簽下放棄急救同意書，「我媽媽真的累了，我現在救她，並不是真的救她。」

台中市衛生局則回應，這名患者是太平區60歲女性、中國附醫東區分院洗腎患者，有大腸癌、糖尿病、高血壓病史，另外曾經因為頸動脈狹窄，做過血管繞道手術，洗腎時易出現廔管不通需回總院處理。

衛生局指出，婦人在6月16日接種疫苗後，6月18日洗腎前發現血管阻塞，後安排於中國附醫進行手術，術中出現昏迷等現象，院方緊急搶救處理，經兩次手術後現於加護病房，住院持續觀察中。

醫師高大成認為，黃婦的情況恐跟疫苗有關，但到底是不是疫苗引起，還要進一步查驗。高大成提到，本身就是一個洗腎病人，打疫苗之前也發生過幾次血栓，只是非重要部分，AZ本來就容易形成血栓，這次「真的運氣不好，栓到腦部。」

高大成也建議，目前看來包括洗腎病人、癌末病人、糖尿病等三高病人都不建議急著打疫苗，最好防疫措施、乖乖在家不要亂跑，也是自我保護方法。