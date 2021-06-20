80歲也可買「疫苗險」！　和泰產險放寬投保年齡

▲和泰產險放寬「疫苗險」投保年齡，80歲的人也可買。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳依旻／台北報導

我國自本（6）月15日起開放75歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，短短3天就出現十餘起猝死案例，讓不少民眾更加重視「疫苗險」保障範圍，目前有4家業者推出疫苗險，最高投保年齡為75歲，為了讓更多高齡者受到保障，和泰產險今（20）日宣佈將「投保年齡放寬到80歲」。

市面上「疫苗險」最高投保年齡為75歲，和泰產險受訪時指出，原本這張保單，提供年齡滿20到65歲，不分性別、不限職業類別的民眾可透過網路投保，就能同步享有法定傳染病防疫保障，包含接種疫苗不良事件相關補償 ，但觀察到施打疫苗的高齡者年齡普遍都在85歲以上，且隨著美國250萬劑莫德納疫苗來台，可預期疫苗到位後，將有越來越多人施打因此將投保年齡放寬，讓更多高齡者都能得到保障。

目前市面上有推出「疫苗險」的業者有安達產險、兆豐保險、和泰產險、富邦產險，記者再度為民眾統整。

和泰產險「新疫點零」線上投保專案，網路投保疫苗險保費僅191元，在疫苗接種後28日內產生嚴重過敏反應等需住院治療時，將給付住院日額2,000元，最高14日，如情況嚴重住進加護或負壓隔離病房，日額保險金將加倍給付，住院醫療及加護病房日額給付項目同一保單年度最高給付兩次，可填補保戶健保所不足的部分；另外還增加給付項目「出院慰問金」，定額給付6,000元、喪葬費用補償保險金實支實付最高10萬元，民眾還可視自身需求同步投保法定傳染病保障綜合保險，保費只要再加430元，不僅原疫苗險保額升級，還能享有法定傳染病保障，不限新冠肺炎，凡因法定傳染病而受衛生主管機關隔離處置者，即可獲得隔離費用補償保險金5,000元；若不幸確診，不論是否接種過新冠肺炎疫苗，都將會給付法定傳染病定額補償保險金3萬元，並提供住院日額1,000元，負壓隔離病房或加護病房醫療保險金加倍給付。

安達產險「185疫苗險」保障內容為注射後90天內不良反應者，住院每日賠付日額3,000元，施打兩劑疫苗都可獲得保障，加護病房定額3萬元，死亡費用補償金定額30萬元，年繳保費226元，投保年齡是16至75歲，網路投保保費為185元，喪葬理賠費用是25萬元，另外，6月1日起，安達產險針對打疫苗出現不良反應的民眾，不論紙本或網路投保疫苗險，住院超過5天都給2萬元的住院慰問金，並會追溯之前所購買該險的保戶加以理賠。

安達產險強調，被保險人於保障期間內住院診療後身故所發生之喪葬費用，本公司依本保險契約約定之保險金額給付保險金，若轉急診後身故（未辦理住院），或經醫生認定或解剖後確認與施打疫苗有合理之因果關聯性者，可依個案評估從寬認定。

兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案提供民眾接種疫苗28日內，若出現不良事件而導致住院時，將定額給付住院保險金每日3,000元，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時則再「加倍給付」，最高給付45日，住院滿3日以上則提供一次住院關懷保險金1萬5,000元；另外，因不良事件導致死亡時，則有定額30萬元的殯葬費用補貼，且15至75歲都可以投保，投保後保障立即生效，最高保障58.5萬元，每人只需212元，網路投保182元優惠；若被保險人接受疫苗接種後28日內發生疫苗接種不良事件致被保險人死亡，定額給付「殯葬費用保險金」30萬元。

針對施打疫苗後死亡，依保單條款第17條約定，符合4項要件如經指定接種醫療院所醫師評估適合接種疫苗、 保險期期內在台灣境內施打疫苗、接種後28日內出現不良事件影響健康達住院或死亡將給付理賠（不良事件係指注射疫苗後，發生任何對健康造成負面影響的事件，但不一定存在著因果關聯性）。

富邦產險「疫網打盡」網路投保專案提供「疫苗不良事件費用補償保險」、「法定傳染病疫苗預防保障實支實付住院醫療保險」、「法定傳染病隔離費用補償保險」及「法定傳染病健康保險」多種風險保障，並組合成S、M、L共3種方案，1年總保費最低只要98元起，民眾可視自身風險需求挑選適合的防疫保險商品，投保年齡須年滿20歲，續保可至75歲，不分性別職業單一費率，無等待期。

若民眾於境內接種合格預防疫苗後14日內發生疫苗不良事件而住院時，本公司「疫苗不良事件費用補償保險」將提供定額住院生活補償，若該次住院日數達5日(含)以上時另提供增額補償；並特別針對新冠肺炎疫苗，放寬為自接種後28日內發生疫苗不良事件而住院，給付項目不含喪葬費用。

雖然富邦產險「疫網打盡」專案給付項目不含喪葬費用，但跟其他3家不同的是，保戶在保險期間內，接種疫苗劑量或種類皆無上限，不僅僅只聚焦在新冠肺炎（COVID-19），也包含流感疫苗，及所有在台灣合格且於境內施打的預防疫苗。