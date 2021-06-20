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9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳：有空要不要寫一個

▲▼行政院政務委員唐鳳 彩虹口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲政委唐鳳正研發疫苗預約接種平台。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

載運美國贈台250萬劑莫德納疫苗的華航貨機，預計今天（20日）下午5時抵達台灣。前台大感染科醫師林氏璧今提出9點建議，「是時候再考慮一下滾動修正目前的疫苗施打政策了。」他也提到，有人預約疫苗但未到場讓疫苗開瓶打不完面臨浪費，應該找出一個機制解決，比方說美國有媒合的網站，政委唐鳳如果有空要不要寫一個？

林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，連同這批美國捐贈的250萬劑莫德納，台灣新冠疫苗累計到貨量將達到485萬劑，其中398萬劑是在6月送達，總計AZ約196萬劑，莫德納約289萬劑。

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林氏璧說，是時候再考慮一下滾動修正目前的疫苗施打政策了，第一，這485萬劑已超過前7類的總人數353萬，如果都讓大家至少打一劑，已經可以達到2300萬人中的21.1%，這已經是個很不錯的覆蓋率了，至少打一劑日本目前是打到16%，韓國則是28%。

▲▼高雄展覽館20日施打疫苗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼近日大規模施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄展覽館20日施打疫苗 。（圖／記者吳世龍攝）

林氏璧表示，第二，莫德納在臨床試驗中，是要間隔28天就要打第二劑，是否要像英國去年底的賭注，把mRNA疫苗的第二劑也延長到8周後，讓更多人先打到第一劑？這其實有點困難，因目前英國是輝瑞累積了一些即使延後注射保護力還是不錯的資料，注射了第二劑保護力還是可以上9成，但莫德納並沒有太多證據。

林氏璧寫道，第三，如果接下來疫苗到貨都可以很順利，當然可能也不需要太糾結讓更多人都至少打到第一劑這件事。

林氏璧指出，第四，目前在85歲以上老人家因為猝死頻傳影響到了一些注射的信心，在釐清和疫苗是否有關的同時，他想也該繼續往下開放了，讓70歲以上、60歲以上都開放，讓願意打的人先打；目前台灣得病後死亡有9成都發生在60歲以上，「如果讓我選擇，我會覺得先讓60歲以上的人都打到第一劑是一個好目標。」

林氏璧提醒，第五，莫德納的第二劑引起的不舒服是遠勝AZ第一劑的，目前發生猝死的狀況在莫德納也是有可能觀察到的；第六，不確定之後AZ到貨的狀況，台灣可能會面臨類似韓國、加拿大因AZ後續到貨不及，而必須面臨混打的抉擇。

▲▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

▲▼250萬劑莫德納疫苗預計今下午5時抵達台灣。（圖／讀者提供）

▲▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

「我其實也多次呼籲，指揮中心應該慎重考慮如同韓國，讓前線已經施打AZ疫苗的醫護人員等第二劑可以有混打莫德納的選擇。」林氏璧說，「這群人值得更高的保護力，因為他們未來也可能會先面臨印度變種病毒，保護他們就是保護我們大家。」

林氏璧表示，第七，隨著台灣注射AZ疫苗後發生的血栓併血小板低下症後群（TTS）案例逐漸增加，可能也要審視是否應該如同其他國家一樣，對AZ設下施打年齡限制，且要主動積極偵測TTS的發生狀況。

林氏璧指出，第八，如果因為預約疫苗了但no show，讓疫苗開瓶了打不完面臨浪費，應該要找出一個機制解決這樣的問題，比方說美國有媒合的網站，唐鳳如果有空要不要寫一個？

林氏璧說，第九，打完疫苗是第二劑注射完的14天後保護力才較完整，且也不是吃了無敵星星，你只是感染和重症的機率大幅下降，但並不是降到零喔，還是要保持防疫新生活的好習慣！希望疫苗後續到貨順利，施打過程也順利！

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