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組團出國打疫苗恐遭罰　他嗆政府：憑什麼阻撓人民自救的契機？

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國內疫苗短缺，不少民眾選擇自行出國打疫苗「自救」，傳出有旅行社籌組旅行團赴美打疫苗，交通部揚言開罰。對此，國民黨立委林為洲17日表示，政府憑什麼阻撓民眾出國自救的契機？反而經由旅行社組團，不僅能統一管理行蹤，也可減少民眾的成本，呼籲政府不要阻擋。

林為洲指出，許多民眾對政府外購疫苗的進程早已麻木沒有期待，對國產疫苗未經三期試驗又深具疑慮，出國打疫苗成為民眾自救的選擇。然而觀光局直指團體旅遊禁令尚未解除，旅行社若組團出國打疫苗恐遭開罰，並影響營業執照，此舉形同阻斷民眾出國自救的契機。

林為洲表示，現在已有許多民眾自行購買機票飛往它國施打疫苗，有些民眾也有相同意願，但礙於經濟考量無法成行，若經由旅行社組團，將可減少民眾的成本，政府為何執意不開放？同時，民眾自行赴國外施打疫苗，行蹤不好掌握，在過程中恐有染疫風險，若是由旅行社統一出團統一管理，可以彌補這樣的漏洞。

林為洲認為，台灣疫苗短缺是嚴峻的事實，政府在爭取國外疫苗又窒礙難行，民眾出國施打疫苗，對台灣的疫情絕對有正面幫助，觀光局的法規若無法與時俱進，反而成為讓疫情趨緩的阻礙。

林為洲也提到，旅行業已歷經一年半的產業寒冬，在這次的紓困4.0方案中，僅一次性發放每名員工4萬元的營運及薪資補貼，許多旅行業者早已奄奄一息，能否撐到年底都是未知數，疫苗團若能成行，將可為旅行業的景氣另闢新的道路。

林為洲強調，雖然我們感慨政府疫苗政策的荒腔走板，讓民眾在無可奈何下，居然要出國才能獲得健康保障，如今除了持續監督政府加速採購國外疫苗，和確保國產疫苗在安全有效的前提下讓民眾施打外，呼籲政府「給民眾一個自救的機會」。

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