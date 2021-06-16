快訊／蔡英文稱讚綠營執政縣市　幫助疫苗施打順利進行

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文16日於中常會上，稱讚民進黨執政縣市，用心把局處的橫向協調做好，幫助疫苗的施打可以順利進行。

蔡英文表示，這幾天高齡長者開始接種疫苗，這是第一波全國大規模施打疫苗。地方政府，尤其是民進黨幾個執政縣市，都用了很大的心力，把各局處的橫向協調做好，讓施打可以順利進行。



蔡英文說，很多民代也到施打的現場幫助協調、反映問題。施打過程有很多可以精進的地方，也都能夠立即改進，做到更好，大家都辛苦了。

蔡英文提醒，後續的疫苗施打，範圍會更廣、人數也會更多。各縣市政府是施打疫苗的最前線，請大家務必要把現在的經驗累積起來，有問題要修正、有狀況要解決，為後續的疫苗施打，做更充分的準備。

另外，針對上週台美經貿高層展開對話，為召開TIFA會談做準備，以及G7領袖峰會發布的聯合公報，第一次納入重視台海和平與穩定等議題，蔡英文表示，這意味著國際社會對台海情勢的重視。



蔡英文說，台灣正受到國際社會的矚目，因此當前大家的要務，就是要把疫情控制住，我們自己穩住，台灣才能在國際舞台上站穩腳步。

▼兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）

