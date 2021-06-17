不斷更新／疫苗開打「13人接種後猝死」　新北、台中人數最多

記者曾筠淇／綜合報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，目前全台開放高齡者施打。不過自從開放施打後，全台已有13人接種後猝死，其中又以新北市、台中市人數最多。而猝死是否與接種疫苗有關，還待後續了解，《ETtoday新聞雲》也將不斷更新，讓讀者了解最新情況。

收到日本贈送的疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日開始陸續配發到各縣市政府。其中又以新竹市最快，搶先14日開始施打。不過，大規模接種才第3天，全台各地卻傳出多起猝死案例。

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▲全台大規模施打疫苗。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

台北市：1例

►士林一名90多歲老翁16日上午施打疫苗，晚間突然倒地，失去呼吸心跳，衛生局獲報前往採檢，詳情仍待釐清。

新北市：3例

►淡水一名88歲老翁15日前往新市國小接種，16日上午家屬通報死亡、淡水衛生所也通報死亡。

►淡水一名81歲女性洗腎患者16日上午接種疫苗，返家後身體不適，雖然立刻被送到淡水馬偕醫院救治，依然搶救無效身亡。

►板橋一名69歲老翁本身有高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等多重慢性病，15日前往某養護中心接種疫苗，16日上午身亡。

新竹市：1例

►一名97歲老翁患有阿茲海默症，14日前往接種疫苗，沒想到返家以後，15日身體不適，狀況急速惡化，16日清晨在新竹病逝。

新竹縣：1例

►竹東一名97歲婦人16日到衛生所接種疫苗，返家休息失去意識，被警消發現時，已失去生命跡象。

台中市：3例

►南屯區一名90歲婦人有阿茲海默症病史，近期曾因為泌尿道感染、胸椎骨折住院，15日上午接種疫苗後，出現發燒、口渴等症狀，喝水後失去意識，送醫後搶救無效身亡。

►西區一名94歲老翁患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等慢性病，15日前往接種疫苗，直到16日被家人發現時，已失去生命跡象。

►一名60歲的邱姓男子患有腎臟癌、糖尿病，住在護理之家，15日施打疫苗後身亡。

▲全台各地傳出接種者猝死的消息。圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）

彰化縣：1例

►一名86歲老翁有三高、慢性肝炎等慢性病，14日接種完返家，15日被家屬發現時，已無呼吸心跳，被醫師判定死亡。

嘉義市：1例

►一名83歲婦人15日接種疫苗，16日身體不適送醫，到院前失去呼吸心跳，搶救後仍不治身亡。

台南市：1例

►一名90歲邱姓老翁15日接種疫苗，無疑似新冠肺炎症狀及出國史、旅遊史，16日晚上7點被家屬發現倒地死亡。

高雄市：1例

►一名91歲潘姓老翁15日接種疫苗，當下無不適反應，直到17日凌晨不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。

以上為全台施打疫苗後，截至17日發生的猝死案例，不過是否與接種疫苗有關係，仍待相關單位進一步調查、釐清。