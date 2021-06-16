診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可打

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲14日表示，疫苗若有剩的話，可依照目前1至7類施打人員施打，授權診所自行運用疫苗。被問到倘若診所找不到1至7類人員，疫苗是否只能丟掉？台北市長柯文哲16日表示，原則還是開放1至7類人員，倘若找不到，「我也不會跟你說不可以！」不要因為一個好心肝事件，就搞得寧可把疫苗丟掉，也不願打其他人。

台北市政府16日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對西園醫院疫苗風波、台北市議員苗博雅稱「全台陪雙北坐牢」爭議、長者接種疫苗等問題做回應。

針對柯文哲日前授權，診所沒打完疫苗可給一至七類人員施打，但有人投訴，詢問健康服務中心後得知沒打完的疫苗只能作廢，北市衛生局疫苗現在不敢打志工，就直接丟掉嗎？對此，柯文哲表示，自己14日才寫字條簽字，說要發給所有施打的診所。

柯文哲說，原則上是要照名單打，但若有1、2人沒來，或是發現有剩餘的量，例如一瓶疫苗通常打10人，若用1cc針頭去戳，發現還有剩下的能打第11人，「不要浪費嘛！」

柯文哲提及，原則上1至7類人員、75歲以上長者優先，「但若要說診所找不到75歲以上的人，打其他人可不可以？我也不會跟你說不可以！」

柯文哲強調，有時候規則是這樣，盡量做、不要浪費，至於一定要法律定死死的，「我覺得文明國家不需要！」北市此次抗疫最成功的就是都沒用什麼強硬規定，大部分都是用呼籲的，市民自主性可以做到這麼多，「有時候倫理比法律重要，每個人憑良心做事，盡量就好了！不要一個好心肝事件，就搞得寧可把疫苗丟掉，也不打其他人，不需要這樣。」

▼政府開放長者施打日本捐贈AZ疫苗，但剩餘部分如何處理各界意見不一。（圖／記者林敬旻攝）

▼台北市剩下的疫苗其他人可不可以打？柯文哲說，不會跟你說不可以。（資料圖／北市府提供）