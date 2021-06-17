疫苗開打2天逾11人猝死　陳時中「利大於弊」：目前還是建議要打

記者林銘翰／台北報導

日本政府贈送台灣124萬劑AZ疫苗，日前已開放全台高齡者施打，卻相繼傳出有12位長者在施打疫苗後猝死。對此，衛福部長陳時中17日表示，死亡的各種可能性都有，但也不能排除與打過疫苗相關，不過從國外的資料整體來看，也都有一定的死亡數，目前還是認為利大於弊，衛福部還是建議要施打。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

國民黨立委林德福表示，疫苗施打以後長者的死亡率很高，而且不是只有2天11位，根據今天早上的報紙報導，已經累計有12位長者猝死，很多長者都非常擔心，如驚弓之鳥。

林德福指出，新冠肺炎在80歲以上長者的死亡率是0.0172%，施打疫苗後的死亡率則是從0.0046％至0.0092％都有，都有一定的比例。

林德福也說，有很多長者都向他請教，以擔任國會議員的角度來看，是否認為長者要施打疫苗，「看電視死了十幾個人，老人家都會擔心」，詢問陳時中看法為何。

對此，陳時中表示，「死亡的各種可能性都有，但不能排除打過疫苗」，目前是一個時序的相關，還是要提到醫療救濟專家委員會討論。

不過，陳時中也說，從國外的資料整體來看，也都有一定的死亡數，目前大家還是認為利大於弊，因此還是建議要施打疫苗。

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