郭董深夜聲明藏玄機？　黃暐瀚：提醒陳時中「不要忘記您的承諾」

▲郭台銘、陳時中。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

針對採購疫苗一事，鴻海創辦人郭台銘昨凌晨於臉書發文，向國人報告進度，強調永齡基金會向衛福部申請專案進口疫苗輸入一事，目前正按計畫進行中，也將全力以赴。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，郭董突然在深夜發文，就是想提醒衛福部長陳時中「不要忘記您的承諾」。

郭台銘昨深夜透過臉書發出三點聲明：

1.本基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。

2.所有的媒體報導，只要是未經我本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，不管是媒體臆測，或是未經我方證實之消息來源，其目的或許是在阻取得疫苗一案的進行，實際圖謀我方不得而知，謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。

3.感謝衛福部周署長及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與我本人及團隊一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳部長在周日深夜還親自致電與我，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。

對於郭董發的聲明，黃暐瀚17日在臉書分析，這篇貼文距離郭董的上一個發文已經隔了整整16天，這16天後突然發出深夜聲明的理由很簡單，郭董想提醒陳時中部長：「不要忘記您的承諾」。

黃暐瀚表示，聲明全文的「重點」，是第三段的這一句：「感謝陳部長在周日深夜還親自致電與我,承諾將全力協助此次疫苗專案輸入」。郭董掀了一張底牌，讓外界知道，原來陳時中部長，週日深夜曾有電話承諾，全力幫忙。

既是如此，黃暐瀚疑惑，那為何週二卻會出現媒體獨家踢爆，德國總廠不喜歡跟郭談，郭應該退出這樣的傳言呢？如果傳言不是事實，指揮中心又為何不出面「踢爆流言」，否認這只是假新聞呢？顯然，郭台銘，想藉著「感謝陳時中」，去「提醒陳時中」，答應的事情，不要忘記。

黃暐瀚也提到，PO文在晚上24:00，結果永齡基金會執行長劉宥彤在半夜01:28留言回應：「就像是看見隧道那一端的光，但行進間忽隱忽現，要如何面對呢？」郭台銘竟也沒睡！01:34回覆留言：「是不是出口，走下去才知道」。

黃暐瀚說，全民都在等待BNT，但顯然這個隧道，還沒走到出口，光線忽隱忽現。如果真有人對BNT「表面支持、私下阻擋」，等到全民憤怒炸鍋的那天，將是無法收拾的局面。