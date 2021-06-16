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費鴻泰盼「打一劑保兩命」　提案孕婦優先施打mRNA疫苗

▲▼國民黨立委費鴻泰提案孕婦應列疫苗優先序列，盼達成「打一劑保兩命」的目標。（圖／費鴻泰辦公室提供）

▲國民黨立委費鴻泰提案孕婦應列疫苗優先序列，盼達成「打一劑保兩命」的目標。（圖／費鴻泰辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院自7日起召開臨時會，力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案。國民黨立委費鴻泰日前提案，要求衛福部應將孕婦列入優先師的新冠億苗的序列，並同時可以選擇施打的疫苗種類，盼能夠達成「打一劑保兩命」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，全案於15日審查完竣，並提報院會處理。根據統計，朝野立委共計提出945項提案，經初審後僅保留131案，待立法院長游錫堃召集黨團協商。

其中，針對政府防疫作為，費鴻泰質疑疫苗施打沒有照顧到孕婦，因此提出質疑與要求。費鴻泰在提案中指出，中央從疫情爆發以來，都未將孕婦列入優先施打順序，也未明確規範建議優先施打何種廠牌的疫苗。

▲▼國民黨立委費鴻泰提案孕婦應列疫苗優先序列，盼達成「打一劑保兩命」的目標。（圖／費鴻泰辦公室提供）

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／費鴻泰辦公室提供）

費鴻泰說明，以國外經驗來看，美國CDC建議孕婦應接種COVID-19疫苗，同時也提出警告，孕婦如果感染，會比一般人更容易併發重症；最新外電研究也指出，mRNA疫苗對孕婦是安全的。

費鴻泰再指，國內部分，台灣婦產科醫學會也在日前發佈聲明，依照英國、德國疫苗注射建議，在mRNA疫苗充足時，產婦應以mRNA疫苗為主；高醫院長也建議，莫德納疫苗應優先讓孕婦、及對AZ疫苗嚴重過敏者施打。

費鴻泰要求，中央流行疫情指揮中心值近日派發「莫德納」疫苗分配施打，考量上述國外及國內醫界組織的建議，少子化問題嚴重、孕婦風險高等問題。將孕婦列入優先施打新冠肺炎疫苗的序列、並同時可以選擇施打的疫苗種類。

費鴻泰表示，此項主決議案已順利獲得朝野黨團認同，衛福部亦能同理孕婦優先選擇之必要性，無異議通過此項決議，不需再經過黨團協商。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元，全數以舉借債務支應，送請立法院審議。民進黨立法院黨團於4日提案，提請立法院6月7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案等案，力拚18日完成三讀。

▼費鴻泰提案孕婦應列疫苗優先序列。（圖／費鴻泰辦公室提供）

▲▼國民黨立委費鴻泰提案孕婦應列疫苗優先序列，盼達成「打一劑保兩命」的目標。（圖／費鴻泰辦公室提供）

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