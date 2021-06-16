「孩童防疫補貼」申請失敗？教育部曝「3種常見的錯誤輸入」

▲教育部長潘文忠。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

孩童防疫補貼昨日以開放請領，截至今日下午兩點，已有約127萬民眾完成線上登記，超過5成。教育部長潘文忠今（16日）指出，這一兩天有不少家長誤植資訊，包含把健保卡卡號誤植為孩子的身分證字號；將銀行帳戶誤植為孩子的帳戶，或不同監護人帳戶等，提醒家長務必留意。

行政院核定發給國小以下孩童與國高中（含五專前三年）身心障礙生孩童防疫補貼，每童1萬元，全國約250萬人符合資格。潘文忠今日在部務會報前接受媒體聯訪時表示，系統已在比對身分帳戶中，實體ATM會在6月18日零時起開放提領。

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潘文忠提醒，家長盡量利用網路申請，快速又方便，此外，這次防疫補貼國小以下，也包含小六應屆畢業生，具有領取資格者，只要在9月30日前完成登記即可，不用急著在這幾天申請。

這一兩天也出現家長誤以為資格不符，無法申請。潘文忠表示，經過昨日的系統資料分析，發現多數申請失敗者，多為資料輸入錯誤，包含，把健保卡卡號誤植為孩子的身分證字號，或是將銀行帳戶誤植為孩子的帳戶，或不同監護人帳戶，請家長特別留意。

潘文忠也強調，6月18日零時起將開放網路查詢，家長可查詢入帳結果，若發現資料有誤，可以重新上網申請，或到實體ATM領取，若發現仍有問題，則可打電話到教育部的免費專線，會有專人協助。