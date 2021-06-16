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近半數都登記！124萬人完成「孩童防疫金」申請　最快18日提領

▲▼ 萬元「孩童家庭防疫補貼」開領！實測請領官網 。（圖／翻攝孩童家庭防疫補貼官網）

▲孩童家庭防疫補貼開領。（圖／翻攝孩童家庭防疫補貼官網）

記者崔至雲／台北報導

孩童家庭防疫補貼昨（15日）開放國小以下孩童與國高中（含五專前三年）身心障礙生孩童家長申請，預計有250萬名孩童受惠。教育部稍早統計，截止今天中午，已有124萬2323人完成登記，逼近總數的一半。

孩童家庭防疫補貼領取方式有兩種，民眾可以選擇線上申請，或是到實體ATM領取。選擇上網請領的民眾，只要點選頁面上的線上申請，並依頁面指示依序鍵入孩童健保卡號、父母或監護人身分證字號、金融機構代號、金融機構代號，確認送出後若經審核通過，18日1萬元補助款即可入帳。

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▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

選擇ATM領取的民眾，則是6月18日起，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一家提款卡，到「國泰世華銀行」、「中國信託銀行」和「台新銀行」設置的實體ATM（全國共1萬4611台），插入父母或監護人的提款卡、輸入提款卡密碼、孩童健保卡卡號及同一監護人的身分證號，即可領取1萬元現金。

教育部稍早表示，截至中午12時，已有124萬2323人完成線上登記。教育部也鼓勵民眾線上登記請領，避免外出和群聚。線上請領者可於本周五（18日）上網查詢審核結果，審核獲通過者會於同日入帳。
 

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