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首波高齡長者疫苗開打　台南37區公所溫馨服務熊貼心

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，為照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，施打時程為6月15日至20日，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者不必長途跋涉，讓高齡長者們能就近前往施打疫苗。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，為減少高齡長者出門施打疫苗不便，即日起至6月20日止，由市府安排37輛復康巴士、46輛日照專車，每日8點配合疫苗施打時間至各區公所待命，協助接送長者施打疫苗，並由市府安排37名社工人員協助支援及接送服務。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關交通接送專車不用預約，台南市依各區85歲以上長輩人數，分配2至3輛專車及輪椅至各區公所駐點服務。目前高齡長者接種疫苗由各區公所里長、里幹事或衛生所主動通知符合施打資格之長輩，於指定時間、地點就近接受疫苗施打，民眾如有服務需求均可洽各區公所提供協助，讓長輩都能安心順利完成疫苗接種；若市民朋友對交通接送服務有相關疑問，亦可逕洽戶籍地區公所詢問。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢近日鋒面影響天氣不佳陣雨不斷，民政局姜淋煌局長亦親自前往接種站，關心長者們接種疫苗施打情形，並視察站內相關動線安排、位置排列及休息空間等，姜局長更感謝現場工作人員辛勤付出，貼心安排長者依序接種，期能在最安全的環境下，盡快讓長者們接種疫苗，產生保護力。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局再次提醒台南市這一波所分配到疫苗，足夠台南市85歲長者施打，且適逢今日下大雨，市長呼籲長者慢慢來，不用擔心打不到，並呼籲一般民眾請減少非必要的外出，務必落實相關防疫措施，後續市府將規劃各項疫苗接種便民服務措施，希望讓長者都能順利完成疫苗接種事宜。

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