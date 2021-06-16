郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國台辦發言人馬曉光今（16日）表示，「只要台灣團體、企業，向復星採購代理的BNT疫苗，在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會，基於商業約定履行責任和義務」。對此，身為郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤16日下午表示：「沒有進一步的訊息，等釐清各種資訊後再向外界說明！」

鴻海集團創辦人郭台銘日前委託鴻海公司和永齡基金會進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗，中央疫情中心指揮官陳時中透露，已經發出有條件專案進口許口，主要還是要取得原廠證明書，若有就可再做進一步的討論。

馬曉光今天表示，近期已有一些台灣地方縣市和企業與上海復星公司洽商採購疫苗事宜。

他說，如果台灣團體、企業向復星採購其代理的BNT疫苗，在協商一致的情況下，「復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。」

馬曉光並稱，陸方樂見台灣民眾能夠早日用上復星公司代理的疫苗，「民進黨當局應當為此創造有利條件」。

針對國台辦的言論，有媒體在下午的疫情記者會詢問，若地方或民間企業能向上海復興順利取得原廠授權書或供貨證明，衛福部是否會協助辦理？陳時中回應，據他所知目前全球各疫苗大廠都只與政府往來，但若能順利取得相關的供貨證明或授權書，一定會積極協助辦理，現在雙方都非常努力在協調。

▼德國BioNTech（BNT）。（圖／路透）

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