28共機趁台灣施打疫苗進犯　民進黨：沒同理心！破壞區域和平

▲共軍15日派遣28架次軍機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

針對共軍15日派遣28架次多機種、多批次侵擾台灣西南防空識別區及東南空域。民進黨16日表示，台灣全台展開大規模疫苗施打，中國卻以挑釁意味的軍事行動進犯，此舉「沒有同理心」，更對區域和平穩定造成破壞。

民進黨指出，共軍在6月15日以28架次多機種、多批次、多空層侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）及東南空域，如此行為，已經破壞台海和平穩定現狀，威脅到印太區域的安全和區域秩序的穩定，也引起國際社會強烈關注。

民進黨強調，台灣目前正傾盡全力對抗疫情，並在全台展開大規模疫苗施打，但共機卻以極具挑釁意味的軍事戰術行動大批次進犯我東南空域，此舉不僅沒有同理心，更對區域和平穩定造成破壞，對此予以最嚴正譴責。

民進黨也奉勸中共當局，在台灣疫情艱困之時，中共除了以訊息干擾台灣防疫，同時又持續性以軍事作為侵擾，這些行為不僅無法恐嚇台灣人民，反而更增加台灣人民對中國的反感。

民進黨重申，台灣人民擁有捍衛自由民主的堅定意志，也有對抗病毒的堅毅決心，「我們要求中共當局，停止窮兵黷武的行為，切勿成為危害亞太區域和平穩定的麻煩製造者」。