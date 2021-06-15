打疫苗好緊張！這裡播原民歡樂組曲　長輩忍不住跟著打節拍

記者洪靖宜／高雄報導

高雄87歲以上長者15日開始接種疫苗，場地除了有漢神巨蛋、活動中心，衛生所等地點，那瑪夏區則是選在籃球場施打，現場還播放著原住民組曲音樂，熟悉的音樂聲迴盪在籃球場，長輩們不自覺地隨著旋律打出節拍，頓時間放輕鬆不少。

▲現場播放起原民歡樂組曲，長輩腳都不自覺跟著節拍踏。（圖／高雄原民會提供）

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▲那瑪夏區疫苗開打，選在籃球場。（圖／高雄原民會提供）

高雄市15日起開放87歲以上長者施打疫苗，3天共設126個接種站，以「求好不求快」的原則，由醫生詳細問診後再行施打，提供高齡長者「不排隊、不預約、坐著打」的服務。那瑪夏區選擇瑪雅教會籃球場為75歲以上原民長輩施打疫苗，分三天實施，15日共49位長輩完成施打，施打率近6成。現場座位一樣是參考日本宇美町的做法，長者在座位上等待，由醫生主動前往問診後施打。

▲現場播放起原民歡樂組曲，讓長輩們放鬆不少。（圖／高雄原民會提供）

除了有醫師坐在滑輪座椅上，穿梭座位區群中進行問診，加速問診效率，更有趣的是，現場播放原住民組曲音樂，讓坐在椅子上等候施打疫苗的長輩，聽著音樂不自覺地隨著旋律擺動，腳還踏著節拍，頓時減緩不少緊張情緒。

那瑪夏區衛生所長杜佳琦表示，音樂對部落來說是很重要的養分，一般醫療行為冷冰冰，擔心長輩害怕，因此提供有溫度的醫療，放一些他們常聽到的音樂，等待過程也不會覺得很久。

時間對我們來說完全沒用！

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