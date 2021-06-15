　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打疫苗好緊張！這裡播原民歡樂組曲　長輩忍不住跟著打節拍

記者洪靖宜／高雄報導

高雄87歲以上長者15日開始接種疫苗，場地除了有漢神巨蛋、活動中心，衛生所等地點，那瑪夏區則是選在籃球場施打，現場還播放著原住民組曲音樂，熟悉的音樂聲迴盪在籃球場，長輩們不自覺地隨著旋律打出節拍，頓時間放輕鬆不少。

▲那瑪夏區疫苗開打，現場播放起原民歡樂組曲。（圖／高雄原民會提供）

▲現場播放起原民歡樂組曲，長輩腳都不自覺跟著節拍踏。（圖／高雄原民會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲那瑪夏區疫苗開打，現場播放起原民歡樂組曲。（圖／高雄原民會提供）

▲那瑪夏區疫苗開打，選在籃球場。（圖／高雄原民會提供）

高雄市15日起開放87歲以上長者施打疫苗，3天共設126個接種站，以「求好不求快」的原則，由醫生詳細問診後再行施打，提供高齡長者「不排隊、不預約、坐著打」的服務。那瑪夏區選擇瑪雅教會籃球場為75歲以上原民長輩施打疫苗，分三天實施，15日共49位長輩完成施打，施打率近6成。現場座位一樣是參考日本宇美町的做法，長者在座位上等待，由醫生主動前往問診後施打。

▲那瑪夏區疫苗開打，現場播放起原民歡樂組曲。（圖／高雄原民會提供）

▲現場播放起原民歡樂組曲，讓長輩們放鬆不少。（圖／高雄原民會提供）

除了有醫師坐在滑輪座椅上，穿梭座位區群中進行問診，加速問診效率，更有趣的是，現場播放原住民組曲音樂，讓坐在椅子上等候施打疫苗的長輩，聽著音樂不自覺地隨著旋律擺動，腳還踏著節拍，頓時減緩不少緊張情緒。

那瑪夏區衛生所長杜佳琦表示，音樂對部落來說是很重要的養分，一般醫療行為冷冰冰，擔心長輩害怕，因此提供有溫度的醫療，放一些他們常聽到的音樂，等待過程也不會覺得很久。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

18歲女連假太無聊！騎30公里就為摸2把　4人全吃上罰單

柯文哲要長輩別早來　高雄議員狂酸「台北唸民眾、高雄唸官員」


 

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

費城人宣布簽下李灝宇　簽約金近9年野手最高

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　「中國疫苗尚不在列」

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

生活熱門新聞

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

全台大血荒！庫存剩3.3天　衛福部喊話

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

全球疫情持續失控　醫師：被一心態害慘

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！每天緊盯誰因他染疫

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

更多熱門

相關新聞

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

疫苗開打信義房屋捐帳篷助關渡醫院

6月15日各地開始施打新冠肺炎疫苗，體恤醫院人手、物資不足，信義房屋同仁各自動員人力、提供物資，進行各項協助，其中北投淡水區分店，除了贊助關渡醫院疫苗施打所需的帳篷之外，更趕在端午節時到場協助搭設帳棚，並在信義房屋關渡店臉書粉絲團上張貼施打疫苗注意事項，有效協助為民眾解惑。

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

48台人豪宅詐騙　傳訊女友：我發大財

疫苗開打首日黃偉哲要求貼心服務

疫苗開打首日黃偉哲要求貼心服務

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

黑心業者違法進口中、越18萬件隔離衣　仿冒MIT爽賣

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄疫苗影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面