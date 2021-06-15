柯文哲要長輩別早來　高雄議員狂酸「台北唸民眾、高雄唸官員」



▲高雄高齡長者施打疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

全台85歲以上長者，15日即可接種疫苗。開打首日各地出現不同狀況，北市長者接種新冠疫苗首日，只見現場排隊人潮眾多，柯文哲也向民眾喊話「幾點到就幾點來，節省你排隊時間」，民進黨高雄市議員忍不住狂酸柯P。

▲台北市長柯文哲視察長者施打疫苗情形。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長者接種新冠疫苗首日，市長柯文哲15日上午9時抵達信義國中視察場地與情況，只見現場排隊人潮眾多，部分長者在高溫環境曝曬，讓柯文哲忍不住呼籲「幾點到就幾點來，節省你排隊時間」，看在讓他曾酸過「內線交易」的高雄，不少在地市議員有話有說。

▲高雄市議員邱俊憲、簡煥宗 。（圖／翻攝邱俊憲臉書／簡煥宗提供）

「台北的唸民眾、高雄的唸官員！」，民進黨高雄市議員簡煥宗指出：「自疫苗分配、規劃至施打，高雄市無不用最高層級，最多人力全力做好防疫措施。但台北的柯學家總習慣用天龍視角看天下，認為別人做得好是因為別人內線交易，一句話就抹煞基層公務人員還有醫護人員的努力，試圖讓政治口水滿天飛，以掩蓋自己的防疫不力。」

簡煥宗回擊柯文哲：「也要勸柯學家，防疫還是要有科學家的精神，好好了解數學問題，好好安排疫苗接種，好好做事。政治不難，用真心作正事而已。」

另一名市議員邱俊憲也說：「柯市長，你真的不知道，或是不想讓大家知道，柯市府所採用的預約系統，只有分上下午時段，沒有分時間啊，連台北在地的里長都說了通知到的時段，僅說上午、下午、晚上，長輩怎麼會知道到底是幾點，所以有人6點就來了，那麼多長輩們的辛苦，就這樣，讓柯文哲一句話打發掉了。」

他反問：「早來排隊幹什麼，因為，柯市長你的規畫不夠完整啊，台北的長輩如果有病例，應該就甩到柯P臉上了吧。」

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄酒吧疑偷營業！業者辯：員工打掃完聊天...桌上調酒、水果露餡

原盼學生6月底搬離宿舍！義守大學改7月退宿 避免群聚、南北移動

