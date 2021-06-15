疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

▲台灣疫苗短缺，許多民眾尚未施打。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

國產疫苗話題持續延燒，引起全台民眾關注。對此，前疾管局長蘇益仁表示，台灣疫苗的部署速度仍舊太慢，國外已有多國在採購2023年的疫苗，若只靠國產疫苗撐場，恐怕又會重蹈覆轍。而這又與「傳統美德」有關。

高端藥廠日前二期解盲成功，國產疫苗邁出一大步，引起社會關注。不過，目前國產疫苗仍有許多困境，解決辦法則有2種。

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若國產疫苗想克服困境，勢必要向世界衛生組織（WHO）申請緊急使用授權（EUA），或是向歐盟的醫藥管理局申請三期臨床實驗，取得認證後，施打疫苗就能出國。

聯亞生技預計6月底解盲，希望解盲成功後，7月中能通過台灣緊急授權，在印度開啟三期臨床實驗，若三期實驗通過，有望直接透過印度，向WHO申請疫苗認證。

▼蘇益仁表示，目前國外都在布局明、後年的疫苗，若台灣只靠國產疫苗，恐會重蹈覆轍。（圖／記者洪巧藍攝）



對此，第一任疾管局長張鴻仁表示，台灣無法進入WHO的任何一項架構，此次的國產疫苗，並非單純的醫藥問題，而是兩岸問題。

▲張鴻仁表示，國內疫苗缺少，與「傳統美德」有關。（圖／《東森新聞》）



前疾管局長蘇益仁也說，目前許多國家正在布局，採購2022年，甚至還有2023年的疫苗，若台灣只能靠國產疫苗，恐怕又會陷入相同狀況。

張鴻仁則解釋，會發生這種狀況，主要與「傳統美德」害的，依照台灣人的個性，還是希望買便宜一點，不要買貴、也不要浪費，恐怕就變成《伊索寓言》裡「父子騎驢」故事的狀況。