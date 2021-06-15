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台灣詐騙團48人歐洲住豪宅　百坪別墅泳池！傳訊女友「我發大財」

▲北馬其頓遣送回台灣的詐騙集團，詐騙機房的地點曝光，竟然是豪宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲北馬其頓遣送回台灣的詐騙集團，詐騙機房的地點曝光，竟然是豪宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

12日解隔離隨後被拘提到案，從北馬其頓透過互助合作遣送回國的48名詐騙團成員，高雄地檢署在進行偵訊之後，檢察官聲押47人，法官裁定18人羈押禁見，不過檢察官在偵辦這起案件時是氣壞了，因為他們在北馬其頓過得詐騙日子可是超爽，租豪宅當機房，裡頭還有游泳池，根本就是富豪人生，甚至還有人傳訊給台灣女友「等我回去，我要發大財了」。

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這群詐騙團的48名成員，上個月28日被解送回到台灣，隨後就送進了高雄一家檢疫旅館隔離，沒想到他們把隔離當成了「旅遊行」，不但利用棉被捆成繩索，從8樓垂吊偷渡香菸，還把香菸藏在紅茶包當中，甚至走出房門大玩丟包分配香菸，整個過程都被監視器拍下來，被旅館人員向衛生局檢舉，結果吃了19張的10萬元罰單。

▲北馬其頓遣送回台灣的詐騙集團，詐騙機房的地點曝光，竟然是豪宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲北馬其頓遣送回台灣的詐騙集團，詐騙機房的地點曝光，竟然是豪宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他們因此很不高興，在PCR二採陰性，解隔離當天惡搞旅館，把瓜子殼等都灑在地上，垃圾亂丟，就連被子的破壞，看到這個情況，連檢察官都忍不住痛批「浪費國家資源，虛耗防疫能量」，飯店人員也怒罵「還是通通抓去關好了。」

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檢方調查後發現，這群電信詐騙集團在北馬其頓郊區租了2棟豪華別墅作為詐欺機房，而主嫌3人陸續從台灣招募機房成員，跨國來到北馬其頓，同時怕被發現，還要先入住高級五星飯店裝成商務客，透過司機接送的方式到豪宅工作，他們會假冒中國官方單位透過電信來詐騙，再透過地下匯兌方式做「金流斷點」，避免被追查。

▲北馬其頓遣送回台灣的詐騙集團，詐騙機房的地點曝光，竟然是豪宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲北馬其頓遣送回台灣的詐騙集團，詐騙機房的地點曝光，竟然是豪宅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

辦案人員還查到他們在豪宅過爽日子，還有人傳訊息給台灣女友說「發大財了」，不過落網時候很擔心被遣送到大陸，趕緊打電話給台灣親友付錢買回到台灣機票，雖然躲過大陸審判的命運，但還是躲不過台灣法律，現在被依照違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、詐欺等罪裁定其中18名嫌犯羈押禁見。

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