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新冠疫苗開打　信義房屋贊助帳篷助關渡醫院

▲▼ 新冠疫苗開打　信義房屋贊助帳篷助關渡醫院 。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

6月15日各地開始施打新冠肺炎疫苗，體恤醫院人手、物資不足，信義房屋同仁各自動員人力、提供物資，進行各項協助，其中北投淡水區分店，除了贊助關渡醫院疫苗施打所需的帳篷之外，更趕在端午節時到場協助搭設帳棚，並在信義房屋關渡店臉書粉絲團上張貼施打疫苗注意事項，有效協助為民眾解惑，醫院也表達感謝，信義君子共榮會也發起暖心挺醫護募捐活動，捐贈食物、防護衣等物資到台大醫院金山分院。

信義房屋關渡店代表北投淡水區分店，贊助二十四頂帳篷給關渡醫院，為施打疫苗的醫護、長者提供遮蔭，信義房屋關渡店主任林豈煒表示，端午節當天跟著帳篷廠商一起到關渡國中架設帳篷時，現場醫護人員都非常忙碌，不斷演練疫苗施打流程，於是就有不少民眾上前詢問「要怎麼申請打疫苗？」、「誰可以來打?」、「施打的流程是什麼?」…等，問題大部分非常雷同，林豈煒靈機一動，決定將問題及答案彙整，並且主動向醫院確認施打流程，立刻用手機拍下、剪成影片，再將問題集和影片上傳到信義房屋關渡店粉絲團，讓有需求的民眾都可以直接到粉絲團查詢，有效率解決民眾問題，協助醫護減輕負擔。

林豈煒在現場也發現，二十四個帳篷擺放好後，想起第一波施打對象都是高齡長者，於是他立刻向分店調用塑膠椅子到場擺放，希望能協助長輩們更舒服順利的施打疫苗，能有機會為防疫幫上忙，林豈煒雖然疲憊但也感到非常開心。

另外，信義房屋內部社團「信義君子共榮會」，因有成員聽說台大醫院金山分院地處偏遠，較缺物資，因此由會長李熒芝發起募款，在短短的四天之內透過會內二十九名會員募得近四十萬元，6月11日李熒芝就與會內成員帶著三車可供醫護休息時馬上食用的食品、200套防護衣，捐贈給予台大醫院金山分院。

李熒芝表示，接下來也會再持續聯繫需要物資的醫院，讓這樣的愛心持續，共榮會會員有機會協助防疫都非常開心，甚至有同仁與客戶分享這個經驗，讓客戶十分感動，希望信義君子這次發起的活動，能夠喚起更多的人一起響應，一起對抗病毒、齊心防疫，讓台灣社會能用最快的速度恢復到過去正常的生活。 

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