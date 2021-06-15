違法進口中、越「18萬件隔離衣」流入市面　黑心廠商10萬交保

▲檢調查獲18萬件從大陸與越南違法進口的仿冒隔離衣。（圖／翻攝自東森新聞）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情大爆發，隔離衣等相關防疫物資的供應格外重要，但是新北市檢警15日偕同衛生局人員，卻查獲黑心廠商涉嫌從大陸與越南違法進口18萬件隔離衣，並且改包裝成為MIT大廠宇紘公司的貨品出貨，以2倍的價格販售牟利。

位在新北市五股工業區的眾里公司，涉嫌從大陸進口7.9萬件隔離衣，以及從越南進口10萬件隔離衣，總數將近18萬件，還發現從越南進口的根本沒有許可證，還偽造包裝成台灣大廠宇紘公司的貨品，對外以400件2萬元出售，跟正牌貨相比甚至翻倍牟利。

新北地檢署指出，日前接獲台中市調處報告有不肖業者仿冒合格醫療用拋棄式隔離衣，透過網路平台及業務員兜售方式，販售至全國各地。經本署指揮台中市調處，持臺灣新北地方法院核發之搜索票，於民國 110 年 6 月 10 日會同新北市調處、新北市政府衛生局、台北市政府衛生局人員，共同前往轄內之眾里公司進行搜索及行政稽查，當場查獲仿冒之醫療用拋棄式隔離衣5200 件、進口報單及出貨單等物。

▲仿冒隔離衣400件賣2萬元，跟正牌貨甚至翻倍牟利。（圖／翻攝自東森新聞）



地檢署約詢公司鄭姓負責人及王姓業務經理到案說明，經檢察官訊問完畢後，認鄭姓負責人涉犯刑法第 339 條詐欺、第 210 條、第 216條偽造文書、第 255 條商品虛偽標記及醫療器材管理法第 61 條冒用他人合法醫療器材名稱、說明書或標籤等罪嫌，嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知鄭姓負責人具保新台幣 10 萬元、王姓業務經理請回。

經查眾里公司貨品係自中國大陸輸入醫療用拋棄式隔離衣79900 件，另又自越南輸入未經申請許可之拋棄式隔離衣 10 萬件（材質未經驗證），由眾里公司在租用之倉庫內更換為宇紘藥品有限公司（下稱宇紘公司）每盒 10 件之外盒包裝，對外佯稱係宇紘公司所販售具有醫療效果之隔離衣，並以每箱 400 件新台幣 2 萬元之價格販售予不特定之下游廠商、醫療院所、長照養護機構、藥局及一般民眾。

地檢署已委請新北市政府衛生局，儘速聯繫已取得該仿冒隔離衣之各級醫療機構及藥局通路及民眾，就所購買之隔離衣進行預防性停用與下架，消費者如有買受該款隔離衣者，請保留相關證據，並向各地衛生局及轄區檢警調通報、舉發，以利後續辦理退貨或求償事宜，檢察官亦會從速從嚴依法偵辦，共同守護國人健康。

根據《東森新聞》報導，胸腔內科醫師周百謙指出，防護衣如果不合格，除了會造成醫護人員受到影響之外，也會使其他病患染疫的風險大增，甚至會造成整個醫療防護的崩盤。

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